F.P.G
9 октября на сцене клуба Backstage выступит группа F.P.G. В самом начале двухтысячных, юным, но целеустремленным F.P.G удалось записать эталонный панк-рок альбом «Гонщики».
Именно с него началась долгая история успеха нижегородских бунтарей: первые ротации на радио, клипы, гастроли, выступления на крупных фестивалях и признание коллег по цеху. Бескомпромиссные, дерзкие и циничные, но с потрясающим чувством юмора – такими «Гонщиков» знают и любят поклонники настоящего русскоязычного панка.
«Не отступай!», «Утренняя», «Свобода» и другие песни с культового альбома прозвучат наряду с прочими боевиками F.P.G.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
9 октября 2021, суббота
20:00
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽