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F.P.G

F.P.G

9 октября на сцене клуба Backstage выступит группа F.P.G. В самом начале двухтысячных, юным, но целеустремленным F.P.G удалось записать эталонный панк-рок альбом «Гонщики».

Именно с него началась долгая история успеха нижегородских бунтарей: первые ротации на радио, клипы, гастроли, выступления на крупных фестивалях и признание коллег по цеху. Бескомпромиссные, дерзкие и циничные, но с потрясающим чувством юмора – такими «Гонщиков» знают и любят поклонники настоящего русскоязычного панка.
 
«Не отступай!», «Утренняя», «Свобода» и другие песни с культового альбома прозвучат наряду с прочими боевиками F.P.G.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
9 октября 2021, суббота
20:00
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Касса
VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
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20 октября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
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11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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