9 октября на сцене клуба Backstage выступит группа F.P.G. В самом начале двухтысячных, юным, но целеустремленным F.P.G удалось записать эталонный панк-рок альбом «Гонщики».

Именно с него началась долгая история успеха нижегородских бунтарей: первые ротации на радио, клипы, гастроли, выступления на крупных фестивалях и признание коллег по цеху. Бескомпромиссные, дерзкие и циничные, но с потрясающим чувством юмора – такими «Гонщиков» знают и любят поклонники настоящего русскоязычного панка.

«Не отступай!», «Утренняя», «Свобода» и другие песни с культового альбома прозвучат наряду с прочими боевиками F.P.G.