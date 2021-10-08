Самое ценное в любом деле — это люди

Команда — это единое целое, где каждый человек взаимодополняет другого. Поэтому «FABRIKA архитектуры и дизайна» вкладывает много ресурсов в построение крепкой команды.

Сможет ли один человек, без команды, построить настоящую империю? Истории великих свершений доказывают, что удачно подобранная и хорошо слаженная команда — это именно то, что приведет к успеху любое дело. Важность данного наблюдения особенно актуальна, когда мы говорим про архитектуру и дизайн.

Основной плюс командной работы — это совершенствование сильных сторон и прокачка слабых. Во имя создания благоприятной среды для проекта мы подбираем разных специалистов по принципу «у каждого свой талант и потенциалы его развития». В атмосфере рабочего энтузиазма сотрудник раскрывает свою индивидуальность и в процессе развивает уже приобретенные и новые умения. Так совместная разработка интересных решений позволяет обмениваться опытом, знаниями и наслаждаться любимым делом.

Самым важным критерием для нас является личная жажда каждого в нашей команде постоянно расти не только в своей профессии, но и в других областях; каждый раз подниматься на еще одну ступеньку; ни в коем случае не соглашаться на то, что есть. Ведь можно придумать еще что-то! Сделать еще лучше! Еще невероятнее!

В любом деле ключевым ресурсом для развития и поиска новых решений будет команда, в которой среди единомышленников найдутся поддержка, помощь и понимание. В этом и скрыта вся суть секрета эффективности.



Марина Уколова

Руководитель студии, ведущий архитектор и идейный вдохновитель, наша архитектурная Мать, наша наставница. С 2008 года в профессии, за это время накопила огромный опыт, потенциал и желание расти, развивать в Туле культуру архитектурного проектирования. Она не только умело руководит «фабричным» коллективом, но и, будучи исключительным профессионалом, берется за самые сложные проекты. Ее тяжкий вздох во время хаоса на планерках для нас как «стоп-сигнал», после которого мы сразу становимся дисциплинированными. Ну, почти.



Марьяна Тарасова

Архитектор-наставник, воспитывает и вводит в курс архитектурного дела всех наших новичков, дышит архитектурой. В компании с февраля 2020 г. Гиперэнергична, но аккуратна и внимательна с проектами, заботится обо всех новых сотрудниках, как старшая сестра. На планерке всегда больше всех вопросов и листик А4 для записей. Обычно исписан с двух сторон.



Павел Шанин

Архитектор-проектировщик. Как только осознал себя, понял, что он — архитектор, и не иначе. Создает внутреннюю и внешнюю составляющую дома со знанием дела. Найдет решение, удовлетворяющее всех, — и заказчика, и инженера, и чувство прекрасного. При словах «замеры» и «реконструкция» верно и преданно стоит у выхода с рулеткой и планшетом. Маляр-самовыдвиженец.



Мария Бокарева

Дизайнер интерьера. Если вы когда-нибудь представляли себе дизайнера интерьера, то, пожалуй, ее вы узнаете с первого взгляда. Необычная, всегда позитивно настроенная личность, сочетающая в себе роль вдохновителя и вдохновения, — ее проекты есть само искусство: прекрасное, стильное, уникальное и всеми любимое. Инициатор большинства идей для времяпрепровождения нашего коллектива. Идеи не всегда… «стандартные», но всегда веселые.



Елизавета Сергеева

Ландшафтный архитектор, который живет с нами с сентября 2020 года. Благодаря ее чуткости по отношению к характеру заказчиков и тонкостям их мировосприятия она создает здание — и его окружение — именно таким, каким те хотят его видеть, или даже превосходит все их ожидания. Она — наша Богиня визуализации, Многорукий Шива Lumion’а, которому подвластен даже самый тугой рендер. Особенно после ее благородного пинка.



Анастасия Лысёнок

Архитектор-концептуалист, призвание которого неоспоримо. Этот добрый, отзывчивый человек с пониманием и трепетом относится к клиентам, предвосхищая их желания. Она создает проекты, наполненные всепроникающим искусством и индивидуальными практичными решениями. Настя очень милый и хитрый лисенок, который всё замечает, что помогает как в работе, так и в коллективе. Нужна информация? Это к ней.



Екатерина Мазитова

Начинающий архитектор, знающий цену себе и своей работе. Красива, спокойна, умна и рассудительна. Тот же подход применяет и к своим проектам, в которых сочетается польза, долговечность и стиль. Выглядит как милая, юная девушка, но не заблуждайтесь: она Джеймс Катя Бонд, с абсолютным хладнокровием относящаяся к любой непонятной ситуации. Но потом она обязательно похихикает.



Юлиана Шляхтина

Архитектор-дизайнер интерьеров, который нашел себя в искусстве. Эта талантливая девушка не только быстро и качественно создаст для вас дом в соответствии с веяниями современного стиля архитектуры и вашими предпочтениями, но и даст консультацию по интерьеру, ибо вкус у нашей заклинательницы Photoshop'а отменный. А еще она постоянно мерзнет. Летом. В пуховике.



Екатерина Козлова

Архитектор с невероятным чувством ответственности. Для одного проекта может сделать массу планировок, из которых потом заказчики не могут выбрать что-то одно и начинают задумываться еще об одной стройке. В этой тихой и милой девушке, как в омуте, живет маленькая отважная авантюристка. И просыпается она в ней в самые неожиданные моменты.



Артур Чижов

Архитектор, который создает проекты с помощью чистой логики и практичности. Всегда с хорошим настроением и искренней очаровательной улыбкой встречает заказчиков и новые проекты. Ему нравятся ситкомы и рок, поэтому, когда на нем наушники, несложно догадаться, что именно он слушает в данный момент.



Полина Собина

Архитектор-конструктор. Настоящий инженер. Применяет суровый технический подход к любой ситуации, очень четко и расчетливо проектирует дома. Ей можно доверить любой архитектурный шедевр, и она его без тени сомнения и страха превратит в чертежи, узлы и схемы. Властитель конструкторской мощи. А еще это экспрессивная личность, талантливый автор и мастер слова, всегда разрядит обстановку в офисе и добавит к настроению +100 очков. Душа компании, оптимист и просто замечательный человек — Черный плащ, который всем спешит на помощь.



Юля Сумарокова

А это к нам на стажировку прибился маленький дизайнер. Вот и растим. Юля – студентка, подающая надежды в дизайне интерьеров, утонченная и душевная натура, пока скромная, молчаливая и стеснительная. Но мы это исправим.

Студия архитектуры и дизайна:

Тула, ул. Союзная, 13,

+7 (960) 610-00-60.

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