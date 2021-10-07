Субботник на Всехсвятском кладбище
9 октября на Всехсвятском кладбище пройдет субботник. Приветствуется удобная одежда и обувь, свои секаторы, ножовки и репелленты, остальным обеспечат.
Туляков приглашают привести в порядок заросшие участки тульских купцов Ливенцевых и Золотарёвых, а еще обязательно расскажут интересные истории из их жизни.
Общий сбор: на площади перед храмом.
Организатор: Ирина Григорьевна Ковшарь (+7 906 627 63 43).
Где и когда?
Тула, Л. Толстого ул., д.79
9 октября 2021, суббота
11:00
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽