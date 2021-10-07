Субботник на Всехсвятском кладбище

9 октября на Всехсвятском кладбище пройдет субботник. Приветствуется удобная одежда и обувь, свои секаторы, ножовки и репелленты, остальным обеспечат.

Туляков приглашают привести в порядок заросшие участки тульских купцов Ливенцевых и Золотарёвых, а еще обязательно расскажут интересные истории из их жизни.

Общий сбор: на площади перед храмом.

Организатор: Ирина Григорьевна Ковшарь (+7 906 627 63 43).