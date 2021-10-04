Лев Марсел
8 октября в культурном центре «Типография» выступит Лев Марсел с новым стендап-концертом!
Лев - участник множества стендап проектов (Stand-Up на ТНТ, Разгоны, Outside Stand Up и пр.), но главное — это будет классный вечер комедии.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 октября 2021, пятница
19:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
9 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽