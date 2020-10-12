афиша
афиша
Регистрация
Северный Флот

Северный Флот

9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится 9 октября. Все купленные билеты ранее действительны.

За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, 3 полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит 4-ый альбом, выход которого запланирован на начало 2021 года. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьём новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!

Каждый концерт «Северного Флота» - это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника! Вы непременно споёте с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 октября 2021, суббота
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
Купить билет
20 октября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
Купить билет
11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слава
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.