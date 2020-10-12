Северный Флот
9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится 9 октября. Все купленные билеты ранее действительны.
За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, 3 полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит 4-ый альбом, выход которого запланирован на начало 2021 года. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьём новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!
Каждый концерт «Северного Флота» - это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника! Вы непременно споёте с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 октября 2021, суббота
19:00
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽