Frank Sinatra. Квинтет Дмитрия Носкова

2 марта квинтет Дмитрия Носкова приглашает туляков в Городской концертный зал, чтобы отправиться в замечательное путешествие по Америке 50-60х годов. Время, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы выпить виски со льдом и лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.

В этот вечер вы услышите около 20 хитов великого Фрэнка Синатры.

Подлинные оркестровки того времени написанные американскими аранжировщиками в Нью-Йорке, дадут вам возможность почувствовать себя на концерте великого исполнителя 20-го столетия.

Вас ждет бессмертная музыка, юмор, интересные истории и факты из жизни Синатры, живое общение и, конечно, отличительная особенность всех концертов Дмитрия Носкова – ощущение, что пришёл на вечеринку к лучшему другу!



Приготовьтесь общаться, смеяться и наслаждаться великолепной музыкой!

Дмитрий Носков – создатель бесчисленного количества фонограмм для звёзд российской эстрады, автор музыки к более чем полусотне отечественных блокбастеров («Холоп», «Текст», «Герой», «Т-34», «Салют-7», «Притяжение» и т.д.), номинант премии «Золотой Орел 2019» - за лучшую музыку к фильму, исполнитель джазовых стандартов и своих оригинальных песен. 3 года назад он стремительно ворвался в мир джаза, со своей программой и одноименной оригинальной композицией «Я буду петь тебе как Фрэнк», и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Фрэнка Синатры.



