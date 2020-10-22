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Frank Sinatra. Квинтет Дмитрия Носкова

Frank Sinatra. Квинтет Дмитрия Носкова

2 марта квинтет Дмитрия Носкова приглашает туляков в Городской концертный зал, чтобы отправиться в замечательное путешествие по Америке 50-60х годов. Время, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы выпить виски со льдом и лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.

В этот вечер вы услышите около 20 хитов великого Фрэнка Синатры.
Подлинные оркестровки того времени написанные американскими аранжировщиками в Нью-Йорке, дадут вам возможность почувствовать себя на концерте великого исполнителя 20-го столетия.
Вас ждет бессмертная музыка, юмор, интересные истории и факты из жизни Синатры, живое общение и, конечно, отличительная особенность всех концертов Дмитрия Носкова – ощущение, что пришёл на вечеринку к лучшему другу!
 

Приготовьтесь общаться, смеяться и наслаждаться великолепной музыкой!
Дмитрий Носков – создатель бесчисленного количества фонограмм для звёзд российской эстрады, автор музыки к более чем полусотне отечественных блокбастеров («Холоп», «Текст», «Герой», «Т-34», «Салют-7», «Притяжение» и т.д.), номинант премии «Золотой Орел 2019» - за лучшую музыку к фильму, исполнитель джазовых стандартов и своих оригинальных песен. 3 года назад он стремительно ворвался в мир джаза, со своей программой и одноименной оригинальной композицией «Я буду петь тебе как Фрэнк», и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Фрэнка Синатры.

 
 

 

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 марта 2021, вторник
19:00
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Касса
В роке только девушки
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5 марта, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
У Лукоморья
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28 марта, воскресенье 13:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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