Психологический клуб: Внутренний критик

10 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. По просьбам гостей клуба продолжаем разбирать тему внутреннего критика. Кто он? Это я сам? Или кто-то другой во мне, так критично настроенный и громко осуждающий? Если я сам – то почему я так строг к себе? Нормально ли это? Если это другой кто-то – как он в меня попал и почему его мнение так важно для меня?

Мы все имеем своего Внутреннего Критика. Почему для кого-то этот участник внутреннего мира является помощником, а кому-то только добавляет тревоги, неуверенности и страха совершить ошибку?

Участники встречи смогут познакомиться поближе со своим Внутренним Критиком, поисследовать его структуру, узнать его важные функции, поискать более комфортный для себя вариант взаимодействия с ним и обнаружить свои дополнительные ресурсы. Приходите — будем договариваться с вашим Внутренним Критиком!

Спикер: Наталья Плужникова, гештальт-терапевт и представитель МИГИП.