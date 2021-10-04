Психологический клуб: Внутренний критик
10 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. По просьбам гостей клуба продолжаем разбирать тему внутреннего критика. Кто он? Это я сам? Или кто-то другой во мне, так критично настроенный и громко осуждающий? Если я сам – то почему я так строг к себе? Нормально ли это? Если это другой кто-то – как он в меня попал и почему его мнение так важно для меня?
Мы все имеем своего Внутреннего Критика. Почему для кого-то этот участник внутреннего мира является помощником, а кому-то только добавляет тревоги, неуверенности и страха совершить ошибку?
Участники встречи смогут познакомиться поближе со своим Внутренним Критиком, поисследовать его структуру, узнать его важные функции, поискать более комфортный для себя вариант взаимодействия с ним и обнаружить свои дополнительные ресурсы. Приходите — будем договариваться с вашим Внутренним Критиком!
Спикер: Наталья Плужникова, гештальт-терапевт и представитель МИГИП.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 октября 2021, воскресенье
15:30
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽