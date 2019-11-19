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15 душевных артистов, которые выступят в Туле

15 душевных артистов, которые выступят в Туле

Этот обзор посвящен кумирам прошлых лет. Они, как хорошее вино, с годами становятся только самобытнее и любимее, а их творчество вызывает в душе ностальгию по временам молодости.

Myslo выбрал события, которые будут интересны всем, чья молодость пришлась на 60-80-е годы. А молодое поколение получит идею, чем порадовать своих мам и пап.

 

Звёзды дискотек 90-х

Когда: 20 ноября, среда, 19.00
Где: Тульский государственный цирк, Тула, улица Советская, 96
Цена: 1000 р.

Хотите отправиться в волнующее путешествие «Мир поп-музыки 80-90-х»?

Сумасшедшее шоу, суперзвук, суперсвет — в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов, с антрактом.
 
Прозвучат такие хиты: «Как упоительны в России вечера», «Мой генерал», «Солнышко мое» и многие-многие другие.
 

В праздничном концерте примут участие любимые артисты:
  • Kevin McCOY ex. BAD BOYS BLUE
  • Natasha Wright ex. LA BOUHE
  • группа «Белый Орел»
  • Марина Хлебникова
  • ведущие программы группа «140 Ударов в минуту» и приглашенные гости.
 

Виктор Королёв

Когда: 23 ноября, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 900−1800 р.

На концерте в Туле Виктор Королёв представит новую программу «На крыльях счастья». Она объединяет всё самое лучшее, что создано певцом за многие годы.

Поклонников ждет два часа живого звука и песен разных лет: «Пьяная вишня», «А я не стану ждать тебя на берегу», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая», «А поезд чух-чух, огни мерцали» и многие другие хиты, которые уже более двух десятилетий радуют людей.

 

Любэ

Когда: 24 ноября, воскресенье, 18.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 2200−4000 р.

2019 год для «Любэ» — праздничный, юбилейный. 30 лет на сцене! Поэтому музыканты готовят для туляков особенную программу. Начиная с 1989 года почти каждый трек группы «Любэ» становился не просто шлягером на один день, а практически народной песней.

Несмотря на то, что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков теленовостей, — они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать, что в песнях «Любэ» — история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия «от Волги до Енисея».

Эти песни для каждого вне зависимости от возраста и адреса — свои. Как берёзы, которые по всей России шумят.

 

Жека (Евгений Григорьев)

Когда: 3 декабря, вторник, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1200−2200 р.

Жека прославился в 2001 году как автор-исполнитель в стиле шансон. Это он написал легендарную «Рюмку водки на столе», которую исполняет Григорий Лепс. Поклонники Евгения Григорьева даже после многочисленного прослушивания любимых композиций каждый раз находят в авторском творчестве что-то новое для себя. Даже если вы знаете большинство его песен наизусть — концерт превзойдет все ваши ожидания. Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты будем в новом концертном сезоне вместе с певцом. Во время традиционной автограф-сессии у каждого есть возможность обняться и сделать фото с любимым артистом.

 

Хочу купить вашего мужа

Когда: 5 декабря, четверг, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1000−1700 р.

Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» создан по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка». Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор. Сюжет пьесы поистине анекдотичен. В семью является молодая девушка и заявляет хозяйке, что хотела бы… купить ее мужа.

В спектакле принимают участие любимые актеры 80-х Елена Сафонова, Галина Польских, Валентин Смирнитский.

 

Билет в СССР

Когда: 6 декабря, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500−1000 р.

В одну большую программу объединились артисты, которых многие знают и любят с ранних лет: «Синяя птица», «Веселые ребята», «Верные друзья», «Зодчие», «Акварели».

В программе прозвучат практически все хиты того времени и вызовут тёплые ностальгические чувства, воспоминания о юности, первой любви и той огромной стране, где все были единым народом. Это вечер-ностальгия по славным временам чьей-то молодости, который гарантирует вам заряд позитива.

 

Игорь Тальков-младший

Когда: 6 декабря, пятница, 19.30
Где: ДК металлургов, Тула, ул. Металлургов, 22
Цена: 250−1500 р.

Сын легендарного Игоря Талькова позволит на один вечер окунуться в атмосферу рока 80-х. В Туле артист исполнит все хиты легендарного артиста и свои собственные песни.

С 10 лет мальчик рос без отца, но при этом унаследовал его музыкальный талант. В 15 лет Игорь написал свою первую песню, а в 2001 году впервые вышел на большую сцену Кремлевского дворца и исполнил песню своего отца «Я вернусь».

Спустя восемь лет Игорь Тальков-младший основал собственную группу «МирИмиР» и, начиная с 2009 года, каждый год 6 октября, в день гибели своего отца, устраивает музыкальный вечер памяти в Санкт-Петербурге.

 

Сергей Дроботенко

Когда: 10 декабря, вторник, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1000−2000 р.

На сцене Городского концертного зала выступит Сергей Дроботенко — популярный российский юморист, бессменный ведущий фестиваля сатиры и юмора в Юрмале и Сочи.

Его путь к славе начался в 1999 году, когда он выступил на конкурсе артистов сатиры и юмора. Среди его конкурентов были молодой Максим Галкин, Юрий Гальцев и Верка Сердючка, а строгое жюри возглавлял Евгений Петросян. Молодой артист завоевал третье место и удостоился рукопожатия самого Евгения Ваганыча. После этого Сергей Дроботенко и попал в «Аншлаг».

Выступать сольно Сергей Дроботенко начал в 2005 году. Тогда артист провел свой первый бенефис и возглавил юрмальский фестиваль.

А теперь он отправляется к своим тульским поклонникам, чтобы представить свои лучшие эстрадные монологи. На концерте можно будет увидеть все любимые номера в исполнении артиста.

 

Сергей Любавин

Когда: 15 декабря, воскресенье, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 900−1500 р.

Автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин исполняет разноплановые композиции: от стилизаций под блатные и уличные песни до ярких зарисовок «с натуры» из жизни «лихих 90-х» и композиций на стихи Есенина.

Сергей Любавин начал свою музыкальную карьеру еще в 80-е в составе сибирской группы «Вояж», но популярность пришла к нему в 1993 году после участия в конкурсе «Юрмала».

Отличительная черта концертов Сергея — необычный завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах. Программа концерта состоит из 2-х отделений. По традиции после концерта состоится автограф-сессия.

 

Памяти Валерия Ободзинского

Когда: 2 января 2020, четверг, 18.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 700−1200 р.

Когда-то имя этого артиста гремело на весь Советский Союз. Каждая песня, спетая им, тут же становилась хитом. Его чистым голосом и необычной легкой манерой исполнения мы восхищаемся и сегодня. В память о великом певце артисты российской эстрады и музыканты легендарного ВИА Валерия Ободзинского исполнят все любимые хиты:

  • «Восточная песня»,
  • «Листопад»,
  • «Вечная весна»,
  • «Мелодия»,
  • «Карнавал»,
  • «Налетели вдруг дожди»,
  • «Синеокая бездна»,
  • «Белые крылья»,
  • «Что-то случилось» и др.
 

Близкие люди

Когда: 3 января 2020, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1000−2900 р.

Яркий комедийный спектакль, действие которого разворачивается в одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами… Всё случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, харизматичные и эксцентричные звезды сериала «Сваты» Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш новогодний вечер ярким и запоминающимся.

 

Трофим

Когда: 5 января, воскресенье, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1700 — 2500 р.

Заслуженный артист России Сергей Трофимов (настоящее имя певца) не нуждается в пиаре, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству.

Трофим начинал свою музыкальную карьеру как лирический исполнитель, рок-бард и автор песен для некоторых российских исполнителей. Например, в 1995 году Сергей написал целый альбом группе «Рондо». Это из-под его пера вышел легендарный хит «Боже, какой пустяк». Поклонники любят его за умение «достучаться», простыми словами рассказать о самом сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.

 

Веселая вдова

Когда: 6 января, понедельник, 17.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500−1200 р.

Заслуженные оперные исполнители Наталия Мельник, Леонид Бахталин, Валерий Гончаренко и Николай Семенов покажут оперетту Ф. Легара по мотивам комедии «Атташе посольства».

Мелодика «Веселой вдовы», как и все творчество Легара, одновременно национальное и в то же время интернациональное. Музыка оперетты не вписывается ни в какую схему, последовательность музыкальных номеров кажется необязательной.

Герои же воплощают живые образы современников — женщины, завоевавшей свою любовь в поединке с искателями приданого, и мужчины — не простака, проученного партнершей, а рыцаря, джентльмена, переживающего мучительный душевный разлад.

 

Идеальная жена

Когда: 25 января, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1100−2100 р.

Классическая легкая комедия положений. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер в Петербурге начала XX века, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Роли исполняют блистательная Мария Порошина и звезды развлекательного ситкома «6 кадров».

 

Алексей Брянцев

Когда: 4 апреля, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1200−2800 р.

Алексей Брянцев, один из лучших исполнителей лиричных песен о любви в репертуаре эстрадного шансона! Многие не верят, что голос принадлежит именно Алексею, — очень не совпадает юная внешность и бархатный баритон, уже навсегда ассоциирующийся с Михаилом Кругом. Несмотря на молодой возраст, у Алексея «взрослый» баритон. Природа одарила парня таким красивым голосом. На концерте в Туле музыкант представит свою новую программу «Как долго я тебя искал».

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 16:42 +3
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