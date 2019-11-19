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Жека (Евгений Григорьев)

Жека (Евгений Григорьев)

В Городском концертном зале пройдет концерт Евгения Григорьева более известного как Жека.

Евгений Григорьев со своим музыкальном коллективом в этом концертном сезоне презентует новую сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии. Осенью 2018 года Евгений Григорьев выпускает хитовый сингл под названием «Чартер на любовь». Песня получилась лиричная и проникновенная и сразу запал в душу поклонникам артиста. Положительные эмоции на живых концертах Евгения Григорьева получают люди всех возрастов и в дальнейшем эти эмоции не ослабевают — во время традиционной автограф-сессии у каждого есть возможность обняться и сделать фото с любимым артистом.

Новая музыкальная программа конечно не обойдется без, покоривших вершины хит-парадов, «Когда не нужно лишних слов» и «Цвета Шафрана» лиричных и нежных «1000 дорог» и «Пить с ней вино» и музыкальных премьер. Поклонники Евгения Григорьева даже после многочисленного прослушивания любимых композиций каждый раз находят в авторском творчестве что-то новое для себя. Даже если вы знаете большинство его песен наизусть — концерт превзойдет все ваши ожидания. Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты будем в новом концертном сезоне вместе с артистом. Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, музыкальные премьеры и самое ценное — живое общение со зрительным залом.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 декабря 2019, вторник
19:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
Черная курица и Подземное королевство
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29 декабря
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 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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