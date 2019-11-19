В Городском концертном зале пройдет концерт Евгения Григорьева более известного как Жека.

Евгений Григорьев со своим музыкальном коллективом в этом концертном сезоне презентует новую сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии. Осенью 2018 года Евгений Григорьев выпускает хитовый сингл под названием «Чартер на любовь». Песня получилась лиричная и проникновенная и сразу запал в душу поклонникам артиста. Положительные эмоции на живых концертах Евгения Григорьева получают люди всех возрастов и в дальнейшем эти эмоции не ослабевают — во время традиционной автограф-сессии у каждого есть возможность обняться и сделать фото с любимым артистом.

Новая музыкальная программа конечно не обойдется без, покоривших вершины хит-парадов, «Когда не нужно лишних слов» и «Цвета Шафрана» лиричных и нежных «1000 дорог» и «Пить с ней вино» и музыкальных премьер. Поклонники Евгения Григорьева даже после многочисленного прослушивания любимых композиций каждый раз находят в авторском творчестве что-то новое для себя. Даже если вы знаете большинство его песен наизусть — концерт превзойдет все ваши ожидания. Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты будем в новом концертном сезоне вместе с артистом. Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, музыкальные премьеры и самое ценное — живое общение со зрительным залом.