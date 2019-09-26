Звёзды дискотек 90-х

На сцене Тульского цирка Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80-90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.

Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80-90-х»?

Сумасшедшее шоу, супер звук, супер свет, в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов, с антрактом.

Прозвучат хиты: «Как упоительны в России вечера», «Мой генерал», «Солнышко мое», … и многие другие.

В праздничном концерте примут участие любимые артисты: