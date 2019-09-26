Звёзды дискотек 90-х
На сцене Тульского цирка Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80-90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.
Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80-90-х»?
Сумасшедшее шоу, супер звук, супер свет, в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов, с антрактом.
Прозвучат хиты: «Как упоительны в России вечера», «Мой генерал», «Солнышко мое», … и многие другие.
В праздничном концерте примут участие любимые артисты:
- Kevin McCOY ex. BAD BOYS BLUE
- Natasha Wright ex. LA BOUHE
- группа Белый Орел
- Марина Хлебникова
- Ведущие программы Группа 140 Ударов в минуту и приглашенные гости программы..
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
20 ноября 2019, среда
19:00
24 ноября
₽ Билеты: 300 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
1 декабря
₽ Билеты: 800-880 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽