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Звёзды дискотек 90-х

Звёзды дискотек 90-х

На сцене Тульского цирка Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80-90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.
 
Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80-90-х»?
Сумасшедшее шоу, супер звук,  супер свет, в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов, с антрактом.
 
Прозвучат хиты:  «Как упоительны в России вечера», «Мой генерал», «Солнышко мое»,  … и многие другие.
 
В праздничном концерте примут участие любимые артисты: 
  • Kevin McCOY ex. BAD BOYS BLUE
  • Natasha Wright ex. LA BOUHE
  • группа Белый Орел
  • Марина Хлебникова
  • Ведущие программы Группа 140  Ударов в минуту и приглашенные гости программы..
 
 
 
Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
20 ноября 2019, среда
19:00
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Мастер-класс по коммерческой иллюстрации
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24 ноября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
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22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Спасибо, сердце
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8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Конкурс юных вокалистов
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1 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 800-880 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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