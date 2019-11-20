«Аквакласс» в Туле: Аквариумные рыбки, гекконы, пауки и другие экзотические животные

В магазинах «Аквакласс», вы рискуете попасть под очарование питомцев и совсем забыть о времени. Будьте внимательны: здесь хочется купить буквально все!

Хотите аквариум с рыбками? Тогда вам в «Аквакласс», где вас ждут сотни видов рыб, радужные крабы, креветки и раки. А если мечтаете о необычном домашнем питомце, найдете в «Акваклассе» удивительных гекконов, нежных змей, бородатую агаму, пушистых пауков-птицеедов... Но обо всем по порядку.

Три аргумента в пользу аквариума

Аквариум дома или в офисе – это, во-первых, красиво. Он может сам просто стоять на тумбе у стены или в центре комнаты или служить в качестве зонатора помещения, элегантно деля его на части.

Во-вторых, психологи отмечают, что хорошо оформленный аквариум в офисе – это не только предмет восхищения, но и своеобразная «визитная карточка» его владельца. Считается, что владелец аквариума подсознательно воспринимается как человек ответственный, умеющий работать в команде, обладающий творческим мышлением и эстетическим вкусом.

В третьих, наблюдение за рыбками позволят расслабиться и отвлечься от проблем. Учёные из США в течение долгого времени наблюдали за людьми, которые держат дома аквариумы. Оказалось, что любители аквариумов успешны в своей профессии, семейной жизни и творчестве. Каждый второй человек утверждал, что наслаждается своей жизнью. А каждый третий оказался блестящим художником, журналистом, писателем или спортсменом. И практически все испытуемые уверяли, что наблюдение за рыбками перед сном дает им заряд энергии для следующего дня.

Ухаживать за аквариумом не сложно. Если он «запущен» грамотно, то в дальнейшем никаких трудностей возникать не будет.

Покупка аквариума

Итак, вы задумались купить в Туле аквариум с рыбками. Вы новичок и не знаете с чего начать? А может вы специалист и ищете профессиональное оборудование? В «Аквакласс» вам помогут с выбором и подскажут, какой аквариум выбрать.

В первую очередь, необходимо определиться, кого вы будете в него селить: рыбок, рачков, креветок или может быть улиток. Выбор рыбок в «Аквакласс» – потрясающий. Около сотни видов водных обитателей самых разных цветов, мирные и хищные. При желании можете запустить в аквариум даже пираний!

Далее определяемся с объемом. Тут все зависит от возможностей помещения, куда вы планируете поставить аквариум, и от того, кто будет в нем жить и их количества. Если вы хотите небольшой настольный аквариум, то ваши питомцы – петушки, лялиусы, мелкие формы гурами, сомики, креветки или улитки.

Помните правило: аквариум – это живая экосистема. И чем больше объём системы, тем сложнее вывести её из равновесия. Это значит, что чем больше аквариум – тем он стабильнее. А значит и новичку с ним легко справится.

Продавцы «Аквакласс» подскажут, какой объем аквариума будет оптимален для ваших питомцев, чтобы им не было тесно, а заодно и поможет с созданием интересного дома для них: разнообразных декораций, коряг, растений, композиций из камней.

Рекомендация от «Аквакласс» – если приобретаете аквариум от 60 литров, то лучше ставить его специальную тумбу для аквариумов, которая выпускается производителями аквариумов. Это поможет уберечь не предназначенную для этого мебель от влаги. Кроме этого, тумбы для аквариумов оснащены дополнительными ребрами жесткости, а значит она точно выдержит давление нескольких десятков литров воды.

Что касается производителей и стоимости, то в «Аквакласс» вы найдете аквариумы как известных мировых брендов – Juwel, Jebo, Sera, Биодизайн, так и их китайские аналоги. При необходимости можно заказать аквариум по индивидуальным размерам.

Тут же есть широкая линейка кормов для водных обитателей.

Обслуживание аквариумов

Кстати, если переживаете, что вам не хватит времени на уход за аквариумом или боитесь, что самостоятельно не справитесь, то нет ничего проще, чем доверить это дело настоящим профессионалам.

В качестве отдельной услуги есть комплексное обслуживание аквариумов. Специалисты «Аквакласс» оформят аквариум, запустят рыб и ежемесячно будут чистить. Вам же только останется кормить обитателей аквариума и наслаждаться красотой подводного мира.

В на время отпуска, если вы соберетесь уехать, рыбок спасет автокормушка! Все просто.

Экзотическое домашнее животное

Если вы не хотите быть как все, то выбор очевиден. Всё чаще люди отдают предпочтение экзотическим животным. Различные птицы, рептилии, насекомые, млекопитающие и другие представители экзотической фауны могут спокойно занять в нашем сердце одно из самых важных мест.

Но где купить экзотическое домашнее животное в Туле? Раньше за ними приходилось ехать в Москву, но теперь это можно сделать в магизинах AQUAKLASS. Здесь есть гекконы, пауки, жабы, змеи, ахатины, бородатая агама, мадагаскарские шипящие тараканы, малыши-эублефары. Ассортимент всегда разнообразный.

Такому подарку будет рад любой ребенок и взрослый! Как ухаживать, чем кормить, вам подскажут продавцы «Аквакласс».

Магазины AQUAKLASS

Магазины работают в Туле более 10 лет. Продавцы здесь не просто люди, работающие с покупателями и отпускающие товар. Каждый из них навсегда влюблен в свое дело и питомцев! Они знают все про них и готовы помочь в любой ситуации: помутнела вода в аквариуме или питомец отказывается есть. Ответ найдется на любой вопрос.

Приходите и увидите все сами:

Магазины «Аквакласс»

Тула, ул. Луначарского, 49

ул. Фрунзе, 21

Email: aquaklass@mail.ru

Тел: 8 (903) 035 81 84 Наталья

8 (920) 750 49 71 Ирина

aquaklass-tula.ru

Вконтакте