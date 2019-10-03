Сергей Дроботенко
На сцене Городского концертного зала выступит Сергей Дроботенко — популярный российский юморист, бессменный ведущий фестиваля сатиры и юмора в Юрмале и Сочи.
Поклонников ждут новые и любимые номера, импровизации и многое другое.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
10 декабря 2019, вторник
19:00
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
12 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽