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Сергей Дроботенко

Сергей Дроботенко

На сцене Городского концертного зала выступит Сергей Дроботенко — популярный российский юморист, бессменный ведущий фестиваля сатиры и юмора в Юрмале и Сочи.

Поклонников ждут новые и любимые номера, импровизации и многое другое.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 декабря 2019, вторник
19:00
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Касса
Бригадный Подряд
Купить билет
31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
Сказки Нарнии
Купить билет
3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Ах Астахова
Купить билет
12 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Кто похитил Новый год?
Купить билет
8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
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