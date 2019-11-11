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Игорь Тальков младший

Игорь Тальков младший

В ДК Металлургов выступит пройдет концерт Игоря Талькова младшего и группы «МирИмиР». На сцене артист представит легендарные хиты отца и свои песни.

Игорь Тальков младший — российский музыкант, автор песен и исполнитель, сын Игоря Владимировича Талькова. Основатель музыкальной группы «МирИмиР».

Внимание! Сниженные цены действуют только до 2 декабря.

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Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Игорь Тальков младший
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6 декабря, пятница 19:30
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ₽  Билеты: 250-1500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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