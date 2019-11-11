Игорь Тальков младший
Игорь Тальков младший — российский музыкант, автор песен и исполнитель, сын Игоря Владимировича Талькова. Основатель музыкальной группы «МирИмиР».
Внимание! Сниженные цены действуют только до 2 декабря.
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, 22
6 декабря 2019, пятница
19:30
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽