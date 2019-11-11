В ДК Металлургов выступит пройдет концерт Игоря Талькова младшего и группы «МирИмиР». На сцене артист представит легендарные хиты отца и свои песни.

Игорь Тальков младший — российский музыкант, автор песен и исполнитель, сын Игоря Владимировича Талькова. Основатель музыкальной группы «МирИмиР».