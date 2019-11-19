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Такие разные тульские мужчины

Такие разные тульские мужчины

Фоторепортаж Myslo.

19 ноября отмечается ежегодный праздник — Международный мужской день. Его цель, в том числе, привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов.

В России же 19 ноября празднуют День ракетных войск и артиллерии, а Международный мужской день отмечать не принято. Но тем не менее Myslo поздравляет наших тульских мужчин, а особенно портальцев:). Берегите себя!

Больше фото — в нашей фотогалерее.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:37 +8
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