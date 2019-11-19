Такие разные тульские мужчины
Фоторепортаж Myslo.
19 ноября отмечается ежегодный праздник — Международный мужской день. Его цель, в том числе, привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов.
В России же 19 ноября празднуют День ракетных войск и артиллерии, а Международный мужской день отмечать не принято. Но тем не менее Myslo поздравляет наших тульских мужчин, а особенно портальцев:). Берегите себя!
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