Памяти Валерия Ободзинского

В Городском концертном зале пройдет концерт памяти великого певца Валерия Ободзинского. На сцене выступят и артисты российской эстрады музыканты легендарного ВИА Валерия Ободзинского.

Его имя когда-то гремело на весь Советский Союз. Каждая песня, спетая им, тут же становилась хитом. Его чистым голосом и необычной легкой манерой исполнения мы восхищаемся и сегодня.

На концерте будут звучать самые известные и любимые песни Валерия Ободзинского:

Восточная песня

Листопад

Вечная весна

Мелодия

Карнавал

Налетели вдруг дожди

Синеокая бездна

Белые крылья

Что-то случилось и др.

Гости перенесутся в мир добра, любви и хорошего настроения.