Памяти Валерия Ободзинского
В Городском концертном зале пройдет концерт памяти великого певца Валерия Ободзинского. На сцене выступят и артисты российской эстрады музыканты легендарного ВИА Валерия Ободзинского.
Его имя когда-то гремело на весь Советский Союз. Каждая песня, спетая им, тут же становилась хитом. Его чистым голосом и необычной легкой манерой исполнения мы восхищаемся и сегодня.
На концерте будут звучать самые известные и любимые песни Валерия Ободзинского:
- Восточная песня
- Листопад
- Вечная весна
- Мелодия
- Карнавал
- Налетели вдруг дожди
- Синеокая бездна
- Белые крылья
- Что-то случилось и др.
Гости перенесутся в мир добра, любви и хорошего настроения.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
2 января 2020, четверг
18:00
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽