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Памяти Валерия Ободзинского

Памяти Валерия Ободзинского

В Городском концертном зале пройдет концерт памяти великого певца Валерия Ободзинского. На сцене выступят и артисты российской эстрады музыканты легендарного ВИА Валерия Ободзинского.

Его имя когда-то гремело на весь Советский Союз. Каждая песня, спетая им, тут же становилась хитом. Его чистым голосом и необычной легкой манерой исполнения мы восхищаемся и сегодня.

На концерте будут звучать самые известные и любимые песни Валерия Ободзинского:

  • Восточная песня
  • Листопад
  • Вечная весна
  • Мелодия
  • Карнавал
  • Налетели вдруг дожди
  • Синеокая бездна
  • Белые крылья
  • Что-то случилось и др.

Гости перенесутся в мир добра, любви и хорошего настроения.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 января 2020, четверг
18:00
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Касса
EL MENTAL
Купить билет
7 января, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
Купить билет
25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
День рождения Элвиса
Купить билет
8 января, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
Купить билет
7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
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