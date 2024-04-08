  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. Тульские разработчики создали приложение, которое анализирует настроение сотрудника - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Тульские разработчики создали приложение, которое анализирует настроение сотрудника

Тульские разработчики создали приложение, которое анализирует настроение сотрудника

Программа DeepViewer передает эмоциональные состояния работников методом сбора ключевых слов, которые они набирают на мобильном устройстве.

Приложение DeepViewer разработал научный коллектив кафедры вычислительной техники ТулГУ. 

Что это? Шаг в светлое будущее, где в компаниях обращают внимание на ментальное состояние работников? Чтобы разобраться в тонкостях, Myslo поговорил с разработчиками.

Их четверо: Алексей Ивутин — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой вычислительной техники, Анна Волошко — кандидат технических наук, доцент, Павел Савенков — кандидат технических наук, старший преподаватель и Олег Крюков — аспирант.

Выросло из дипломной работы

Идея создать приложение пришла Павлу Савенкову 7 лет назад:

Павел Савенков

— Приложение называется DeepViewer и дословно переводится как «глубокий взгляд». Это не простой программный продукт, как у конкурентов, который просто собирает данные, а анализирующий и выдающий краткую информацию в насыщенном виде и объеме.

Пользовательский интерфейс программы представлен на русском языке, интеллектуальные скрипты написаны на Python. Основной язык — .NET Core, C#. Веб-панель управления — на React.js.

DeepViewer собирает информацию за определенный промежуток времени. Учитывается то, что пользователь вводит на устройстве, на котором установлено приложение. Алгоритм анализирует часто встречающиеся слова, выводит их на панель администратора. В коде программы не предусмотрены стоп-слова, поиск по негативно окрашенной лексике. Система просто выводит статистические данные, а вывод делает администратор.

PAV-7318.jpg

С идеей создания DeepViewer Павел обратился к зав. кафедрой Алексею Ивутину.

Алексей Ивутин

— Мы поняли, что у продукта есть потенциал. Взялись, попробовали — получилось. Позже DeepViewer перерос в кандидатскую диссертацию. Мы хотим дальше развивать программу по направлениям, которые кажутся нам достаточно интересными и перспективными, чтобы приложение работало не только в бизнесе или в сфере родительского контроля, но также и в медицине. 

Как пояснил Павел, в DeepViewer сейчас зарегистрировано чуть более 4 тысяч пользователей. Функционал постоянно обновляется и дополняется. Приложение находится в разработке — его версия будет доступна в PlayMarket только на Android. Для «яблочных» гаджетов оно пока не предусмотрено:

— В IOS возможностей для реализации функционала сильно меньше, да и требуется больше рук для такой реализации. Наша команда считает, что лучше работать в одном направлении и добиться результата, чем в два и без прогресса, — пояснил Павел Савенков.

«Думал, программа меня подводит, а это у человека поменялось все…»

DeepViewer устанавливается на планшет или смартфон — оборудование, которое выдают сотруднику на работе. Разделений на соцсети и мессенджеры нет. Учитывается все, что вводит пользователь на мобильном устройстве, даже если забивает текст в обычный вордовский документ. Исключение — пароли.

— Все данные ввода собираются из открытых окон. Естественно, на выходе после всего этого получается абсолютная «каша». Программа преобразовывает эту «кашу» в читаемый формат, который можно анализировать, — рассказал Павел Савенков.

С интересным кейсом Павел столкнулся, когда тестировал программу за несколько месяцев до сдачи диссертации:

— Я сначала проверял на одном «живом» аккаунте работоспособность алгоритма. И у меня был шок, когда увидел выводимые теги. Думал, что программа меня подводит, а оказалось, это у человека в жизни все поменялось: он учился в вузе, потом решил бросить его, жениться и переехать в другой город.

qewe342424.png

Не про контроль, а про заботу

И все же главная задача приложения — защитить организацию от утечек, сберечь персональные данные.

— Корпоративное устройство — не лучшее место для решения бытовых вопросов, особенно если пользователю предоставлен доступ к конфиденциальной информации. Поэтому особенно важно соблюдение границ рабочего и личного, в том числе и с точки зрения защиты от утечек важной информации, которые могут носить и непреднамеренный характер, — пояснил Алексей Ивутин.

Вторая ветка развития приложения — родительский контроль. Ею занимается Анна Волошко.

Анна Волошко

— Здесь речь идет не о чтении переписок ребенка. Родителю выводятся определенные теги, слова, которые часто употреблялись в поисковых запросах и чатах с друзьями. Если встречается ненормативная лексика, фразы, связанные со смертью, травлей (например, стало много слов «отстань»), значит, его кто-то преследует в соцсетях, и это повод родителю задуматься, поговорить с ребенком, сводить его к психологу.

Цифровой след и грани дозволенного

В процессе создания родительского контроля у разработчиков возникла мысль, что отслеживать эмоциональные всплески важно не только у ребенка, но и у взрослых, работающих в компаниях.

Недавно научный коллектив получил грант Российского научного фонда и правительства Тульской области. Эти средства позволят провести исследования по выявлению эмоционального окраса текста, а имеющееся программное обеспечение выступит испытательной площадкой для проверки методов, которые, как они полагают, в дальнейшем смогут найти применение в разных сферах:

— Исследование только начинается. Новый алгоритм будет искать в тексте эмоционально окрашенные элементы. Есть еще разница в специфике между компьютером и мобильным устройством. Если на компьютере — клавиатура, где набирать текст гораздо удобнее, то на телефоне ресурс ограничен.

Мы не могли не спросить: где же грани дозволенного? Ведь сбор данных даже с разрешения сотрудника звучит весьма угрожающе… Алексей Ивутин ответил:

— В такой формулировке — безусловно. Однако взглянем на вопрос под другим углом. Люди оформляют кучу дисконтных карт, предоставляя о себе много лишней информации, и продолжают ею делиться — истории покупок с геолокацией, время посещения магазинов или входа в приложение...

Все это — с добровольного согласия, которое подписывается автоматически, и скорее всего, пользователь даже не читал его. А как сетевые гиганты угадывают наши потребности, показывая контекстную рекламу именно тех товаров и услуг, о которых мы только начали задумываться? Все это — огромные объемы информации, накапливаемые на основе данных от трекеров на сайтах, поисковых запросов, писем, геолокации, интернет-заказов.

Никого ведь не смущает, что для попадания письма в папку «Спам» оно должно быть проанализировано, т. е. фактически прочитано.

Так и в случае с нашей системой. Да, сбор и анализ данных производится, однако об этом не только сообщается при установке, но и выводится индикация в процессе работы. Одним из этапов исследования является поиск путей, минимизирующих передачу чувствительной персональной информации за пределы устройства, что способно открыть новые области применения нашей разработки.

Что касается использования данных начальниками с целью давления на сотрудников… Если у начальника есть цель извести, он найдет более простые и дешевые средства. Это можно сравнить с использованием ножа и вилки. Ими можно есть, а можно нанести травму. Все зависит от того, как мы это применим.

В любом случае использование программного обеспечения регламентируется пользовательским или лицензионным соглашением, соблюдение которого обязательно для всех сторон, в том числе и для начальника.

PAV-7329.jpg

— Если человек ведет инсайдерскую деятельность, он будет нервничать даже в переписке. Программа это тут же отразит, — рассказала Анна Волошко. — В гранте мы прописали задачу по обеспечению безопасности. Хотим выстроить аналитику так, чтобы было понятно, что происходит, когда устройство попало к постороннему человеку. Паттерны поведения будут отличаться, и это будет видно по сообщениям, когда текст набирает другой. Хотим, чтобы администратору приходил сигнал в случае, если с устройством что-то не так и им пользуется не тот человек.

Например, пишет «Ок» вместо «Хорошо» или наоборот.

Кстати, включение максимальной грамотности очень часто идентифицирует переписку как деловую. И если пользователь вдруг становится в неформальном общении подчеркнуто вежливым, обращается как «уважаемый Иван Иванович», значит, что-то происходит не так.

 

А как вы относитесь к разделению личного и рабочего пространства в гаджетах? Помогут ли такие меры? Пишите в комментариях!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
вчера, в 16:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
DeepViewerприложениеITпрограмирование
Люди
Анна ВолошкоАлексей ИвутинПавел СавенковОлег Крюков
Место
Тульский государственный университеткафедра вычислительной техники
 
Гинеколог-эстетист о том, как вернуть в жизнь женщины комфорт и удовольствие
Гинеколог-эстетист о том, как вернуть в жизнь женщины комфорт и удовольствие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.