С детства в адаптивном спорте: три истории о стремлении победить самого себя

Поверить, что ты можешь достичь больше, а мечтать — глобальнее! Начать жить активно может абсолютно каждый. Адаптивный спорт вариативен и подстраивается под любого спортсмена. Нужно только одно — желание.

Особенные люди требуют особенных решений. Именно поэтому регион держит в фокусе внимания вопросы развития адаптивного спорта и чутко реагирует на запросы спортсменов и тренеров. Учитывая индивидуальные особенности инвалидов, в Тульской области активно расширяется видовой состав дисциплин и количество тренеров региональной спортивной школы по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, укрепляется материально-техническая база.

Губернатор Дмитрий Миляев возглавляет комиссию Госсовета физкультуре и спорту, которая разработала ряд предложений по развитию адаптивного спорта. В числе них — подготовка профессионального тренерского состава. В нашем регионе этой работой будет заниматься Тульский педуниверситет. Здесь открывается новое направление подготовки специалистов — «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Обучение по программам высшего образования начнётся в 2025 году.

Также в Тульской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для развития адаптивного спорта запланированы мероприятия в сотрудничестве с социальными партнерами. Так, начнется развитие важных инфраструктурных проектов: будут созданы инклюзивные площадки, хоккейные площадки, тренировочная арена для следж-хоккея, бассейны и т. д

Профессиональные тренеры и комфортные условия для занятий — это возможность для спортивного роста и побед. О результатах такой работы наглядно говорит бесчисленное количество кубков и медалей, завоеванных тульскими спортсменами.

Спортивное будущее доступно многим людям с ОВЗ. Если нет медицинских противопоказаний, то для них составляется индивидуальный план реабилитации или абилитации (ИПРА). В нем в том числе содержится информация, каким спортом рекомендуется заниматься. В планах Школы создать на своей базе профильный отдел, который будет по принципу одного окна вести ИПРА, исключив из этой истории муниципалитеты.

На сегодняшний день в Тульской области насчитывается порядка 25 тыс. человек с ОВЗ, вовлеченными в занятия спортом. Это не только взрослые, но и дети.

С ветром наперегонки

На минувшей неделе 18-летняя Карина Львова и 7-летний Артём Корнеев из Щекино пришли на первое занятие в спортшколу в Туле. Они оба — будущие велоспортсмены.

В ближайшее время их ждут активные тренировки в мягком зале. Выполняя для здорового человека простые упражнения, спортсмены будут развивать координацию и владеть своим телом. После их ждут занятия на велотренажерах и велосипеде.

— Я почти три года занимаюсь конным спортом. Теперь вот решила попробовать себя в велоспорте. Предложили, а я решила — почему бы и нет! Хочу обязательно научиться ездить на велосипеде, это новое для меня, поэтому мне это интересно.

Ездить с ветром наперегонки — это вполне возможно. Причем не только при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, но и при отсутствии зрения. В последнем случае это будет велотандем. В первом — персональный трехколесный хэндбайк.

Михаил Ростовцев — Первая задача тренера — расположить к себе будущего спортсмена, объяснить ему, что самое главное, для чего он пришел — это удовольствие от процесса занятий, — рассказывает Михаил Ростовцев, тренер. Да, конечно, наша цель — высокие спортивные достижения, но с учетом индивидуальных способностей. Для кого-то даже просто общение в группе — это уже результат, благодаря ему чувствует себя нужными, а значит он уже в команде! А если они приходят заниматься с удовольствием, то и результат обязательно будет, и победы, в том числе победы над самим собой! Адаптивный спорт — это не только про тренировки, но и воспитание, поддержка. Тренер становится непосредственным участником жизни каждого воспитанника, а значит несет ответственность за него и дает ему шанс в будущее.

Покоритель льда

Нападающий детской сборной Тульской области по следж-хоккею — 11-летний Григорий Гридчин. В хоккей он пришёл в 7 лет. В команде тогда оказался самым меленьким. Но это нисколько не смутило юного спортсмена:

— Сначала было очень трудно управляться в санях, держать баланс и двигаться на льду. Но я не сдался, и у меня всё получилось! Следж-хоккей — это вся моя жизнь. Мне очень нравится скорость и командная игра, а ещё у меня много друзей, с которыми мы вместе тренируемся и играем. Каждое занятие — возможность стать лучше и подготовиться к новым вызовам. Следж-хоккей — это не просто спорт, это настоящая семья и возможность показать, на что я способен!

Светлана мама Григория видит огонь в глазах сына, который каждую тренировку ждет с нетерпением:

Светлана Гридчина — Григорий приобрел много новых друзей и стал гораздо более общительным. Он физически окреп, стал дисциплинированнее, отзывчивее и готов прийти на помощь друзьям. Теперь он не пасует перед физическими нагрузками. Уверена, что следж-хоккей помогает детям становиться увереннее в себе, они перестают комплексовать, и у них значительно меняется внутреннее самоощущение. Тренер буквально «зажег» команду этим видом спорта и привил детям настоящую любовь к нему. Это не просто спорт, это целая жизнь, полная эмоций и достижений!

Детский следж-хоккей — паралимпийская версия классического хоккея для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, развивается в Туле с 2016 года. Им занимаются мальчики и девочки с нарушением ОДА от 11 до 18 лет. Тренировки проходят 4 раза в неделю и включают ледовые занятия, общую физическую подготовку и тренировки в бросковой зоне. Тульские спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях, недавно привезли золото с Первенства Москвы и Московской области.

Анна Филюкова, координатор Тульской сборной детско-юношеской команды по следж-хоккею, тренер ГУДО ТО ОШАС по специальному хоккею.

Анна Филюкова — Следж-хоккей оказывает огромный эффект на реабилитацию и социализацию наших ребят. Спорт помогает проверить свои силы, найти новых друзей, повысить координацию, укрепить физическую форму и уверенность в себе. Но влияние не ограничивается только детьми — родители, родственники и друзья активно участвуют в хоккейной жизни, поддерживая своих спортсменов на трибунах. Это помогает не замыкаться на проблемах здоровья и жить полноценной жизнью.

Кстати, в январе 2025 года в Туле открылась секция по специальному хоккею для мальчиков и девочек от 12 до 16 лет с ментальными нарушениями. Специальный хоккей — это бесконтактный вид спорта, где отсутствуют офсайды и штрафы. Матчи проходят без турнирной таблицы, но с поощрительными призами, что позволяет людям с особенностями интеллектуального развития стать полноценными членами спортивного сообщества и добиваться успехов в социальной адаптации и физической реабилитации.

Повелитель воды

До того, как пришел в секцию по плаванию, 10-летнй Даня Кумаков не испытывал особой любви к воде. В водоемы заходит максимум ножки помочить, а так даже с нарукавниками или в жилете никогда не плавал — не хотел.

— Научиться плавать было легко. Мне понравилось. Смотрите, как я плаваю! — рассказывает Даня.

Лилия Климова, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер по плаванию:

Лилия Климова — Ребята с интеллектуальными нарушениями требуют особого подхода. Нужно всегда учитывать их настроение, они чувствительные к погоде и смене времен года. Иногда они готовы активно тренироваться, а в другой раз не хотят. Плаванье улучшает координацию, развивает коммуникацию, а если они достигают спортивных результатов, побеждают ена соревнованиях, то это становится мощным стимулом для дальнейших занятий. Даниил пришел к нам в спортивную школу в сентябре 2024 года. На первом занятии был застенчив, задания давались непросто. Концентрации внимания в работе над новыми для него элементами очень не хватало. Спустя два месяца научился плавать без жилета, самостоятельно держать тело на поверхности воды и координированно выполнять движения руками и ногами. Даня овладел техникой стиля кроль на спине и уже изучает вольный стиль. Стал более внимательным и исполнительным, уже успел выступить с дебютом на соревнованиях по плаванию для лиц с ОВЗ, где получил кубок и медаль.

Оксана Тихонова — Даня стал более степенным, ответственным, — рассказывает мама мальчика Оксана Тихонова. — У него, как и у многих детей с расстройством аутистического спектра, одной из больших проблем было «нет» — если он сказал, что что-то не хочет делать, то с места его не сдвинешь. Но с плаваньем такого никогда не случается. Даня буквально бежит на каждую тренировку. Он будто чувствует себя более взрослым, ответственным. Это ощущение распространяется и на остальные занятия, к ним он тоже стал подходить более внимательно. Ну и осанка конечно выправилась, стала намного ровнее за полгода.

Начать заниматься адаптивными видами спорта может каждый житель Тульской области. Узнать больше можно в Областной спортивной школе по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту: Тула, ул. Санаторная, 5. Телефон: 39-25-30.