Александр Власенков, этно-коллектив «Полынь Folk»: «Русский фольклор попадает в самое сердце!»

Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина и из архива Александра Власенкова.

Они поют так, что невольно начинаешь пританцовывать. А еще ты снова и снова восхищаешься русской культурой и понимаешь, насколько богат и красив наш фольклор.



Анисия Григорян, Александр Власенков и Маргарита Шкумат.

Они — это участники этно-коллектива «Полынь Folk»: лидер и основатель Александр Власенков, певицы Маргарита Шкумат и Анисия Григорян. Ребята — участники ТВ-шоу «Страна талантов» на НТВ, резиденты арт-кластера «Таврида», лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Этно-коллектив был создан в октябре 2019 года Александром Власенковым и Василисой Тарасенко.

— Мы открылись в Городском концертном зале сначала как кружок, ну, а потом стали полноценным коллективом, — рассказывает Александр Власенков. — Полынь, клевер, крапива, пижма… Пять лет назад было очень модно давать этно-коллективам названия трав. А еще полынью можно окуривать дом, и она очистит его от злых духов. Так что когда мы приходим на концертную площадку, злых духов там точно нет (смеется). Ну и «Полынь Folk» — звучит красиво!



Александр — выпускник Московского областного колледжа искусств, два года проучился в Академии им. Гнесиных, а через год поступил в Московский государственный институт культуры (МГИК).

— Я родился в городе Павловский Посад. С красным дипломом окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Мама хотела, чтобы я поступил в медицинский, всегда мне говорила: «Музыкой ты не заработаешь». Какое-то время я ей верил. В мединститут я так и не поступил… Работал диспетчером транспортной навигации, оператором колл-центра, продавал кредитные карты. Я верил в мамины слова и делал все, что я не хотел делать. Со мной произошла трансформация, когда я на эти слова плюнул и переехал в Тулу. Там я открыл свой коллектив и начал заниматься любимым делом. В институте я познакомился с Васей Тарасенко, и она пригласила меня переехать в Тулу и работать вместе с ней в филармонии, в «Усладушке». Марина Олеговна Федосеева меня взяла. А через пару месяцев мы открыли «Полынь Folk».

Маргарита Шкумат окончила Тульский колледж искусств им. Даргомыжского, ее преподавателем также была Марина Федосеева, которую девушка называет своей «второй музыкальной мамой».

— Моей «первой музыкальной мамой» была Наталья Федоровна Усова, у нее я занималась в музыкальной школе, — говорит Маргарита Шкумат. — В «Полынь Folk» я пришла два года назад, тогда у меня был сложный период — я рассталась с молодым человеком. Познакомилась с Сашей, он позвал меня в коллектив, и меня затянуло. Музыка помогла мне справиться с душевной болью. Я очень счастлива, что я — часть «Полыни».

Анисия Григорян в музыке тоже с детства. Музыкальная школа, эстрадный вокал в Центре детского творчества (ЦДТ) поселка Первомайского.

— Я взрослела, и моя преподавательница отметила, что у меня появилась какая-то народная манера в исполнении. И как раз в ЦДТ пришла преподавать фольклор Василиса Тарасенко. В то время фольклор для меня был какой-то зашквар, в голове — образ поющих бабулек. Не модное, не мое! Но у меня начало получаться, я стала участвовать в конкурсах, а вскоре Василиса пригласила меня в «Полынь Folk». И теперь этот коллектив и есть моя жизнь.

За период существования этно-коллектив выпустил альбом, выступал на площадках Тулы и Тульской области, Москвы, Московской области, Крыма, Владивостока. Ребята ездят в экспедиции, где изучают русский фольклор.

— У каждого села есть своя гармония, свой звук, своя особенность в текстах, — рассказывает Александр Власенков. — Раньше каждая песня несла определенную функцию: свадебная, покосная, масленичная, игровая…

Скоро у нас выйдет трек «Тульская свадьба» — это свадебный обряд с плачем невесты, и все это смешано с рейвом. Не знаю, как это воспримет народ, но мы в этом первые!

Для выступлений я стараюсь выбирать сюжетные песни, которые ближе и понятнее людям. В тексте обязательно должны быть некие Параня и Ваня, и у них должна быть история. Наши хиты — «Я горю на камушке» и «Калина-малина». Есть и немножко хулиганские частушки: «Сидит милый на березе, а береза гнется, я не буду его трогать, пусть он навернется». Но мы на последнем слове делаем «пик», чтобы люди додумали в меру своей испорченности (смеется).

В этом году 6 и 7 июля в арт-кэмпе «Дикая Мята» мы будем выступать на фестивале национальных культур Terra Melodia.

Видео из архива Александра Власенкова:



— Мы поем народные песни в современной обработке, чтобы и молодежи нравилось, и при этом сохраняем старинные текст и гармонию, стараемся приблизиться к оригиналу, — говорит Маргарита Шкумат.

— Регионов очень много, и их можно изучать всю жизнь, — улыбается Анисия Григорян. — Это поле для большой исследовательской работы, которой мы хотим посвятить жизнь. Мы через песни современным языком хотим рассказывать людям о культуре и традициях, которые были сто, двести, триста лет назад… Чтобы молодежь не только в танчики играла, но и имела представление о своих корнях.

— Русскую культуру я люблю за мудрость, за смыслы, — говорит Александр Власенков. — В наше непростое время людям надо во что-то верить. Им нужно пустить корни, чтобы тверже стоять на ногах. Фольклор генетически заложен в нас, он переворачивает душу человека здесь и сейчас, попадает в самое сердце. Если народную музыку чуть усилить грамотными аранжировками, она будет становиться популярнее с каждым годом. И знаете, что удивительно, — у всех нас не чисто русские корни (смеется). У меня мама татарка с примесью греческой крови, папа наполовину еврей, наполовину русский. У Маргариты есть и татарские, и украинские корни. У Анисии папа армянин, а у мамы украинские и польские корни. Но всех нас объединила русская музыка и русская культура.

Видео Первого канала:

Совсем недавно на Первом канале прошли выпуски вокального шоу «Голос», на котором выступал и наш Александр. Туляк попал в команду Полины Гагариной. На слепых прослушиваниях певица сказала: «Фольклорная музыка начинает бомбить. И это очень круто! И мы будем это всячески популяризировать!»

— На шоу мне очень понравилось, — улыбается Александр. — Сейчас мы общаемся с сыном Полины — Андреем Кисловым. Ему 16 лет, но он уже делает очень крутые аранжировки. Мы с ним сотрудничаем. А я сейчас делаю подкасты для «ВК» с выбывшими участниками шоу «Голос», «Фабрика звезд» — «Синхрон» video podcasts. Кому интересно — заходите!