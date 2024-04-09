Гинеколог-эстетист о том, как вернуть в жизнь женщины комфорт и удовольствие

Проблемы с недержанием мочи, сухостью и нарушением эстетики половых органов создают для женщин огромные неудобства. С такими симптомами чаще всего сталкиваются представительницы прекрасного пола после 45 лет, женщины после множественных или осложненных родов с крупным плодом. Жизнь для них превращается в муку, а отношения с мужчинами ломаются.
Не многие знают, что эстетические гинекологические проблемы можно решить. Это успешно делают в Тульском центре диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108.
Элисса Овчарук, гинеколог-эстетист:
— Эстетическая гинекология — это восстановление функции и красоты женских половых органов. Это значимое и новое направление в гинекологии.
Самая частая проблема, с которой обращаются пациентки, — недержание мочи при чихании, резких движениях, беге, кашле. Женщины вынуждены носить на работу сменное белье, постоянно пользоваться средствами гигиены. Мы в гинекологии называем это «синдромом мокрых трусов». Для многих жизнь превращается в ад, часто женщина вообще перестает выходить из дома.
И если о недержании пациентки хотя бы иногда делятся с лечащим врачом, то чисто эстетические проблемы замалчивают почти всегда. Женщины в период менопаузы сталкиваются с сухостью во влагалище и атрофией внутренних половых губ, а после тяжелых родов у них возникает синдром широкого влагалища, сухость во влагалище появляется и после длительного кормления. Эти проблемы приводят к нарушению сексуальной жизни, женщина не испытывает оргазм, у нее снижается чувствительность при половом акте, что приводит к проблемам в семейных отношениях и заставляет женщину чувствовать себя неуверенно.
В Тульском центре диагностики и лечения разработана целая программа по избавлению пациенток от эстетических гинекологических проблем.
Первый этап — лазерный лифтинг, или подтяжка слизистой. При проведении этой бережной процедуры на слизистой образуется подтягивающая сетка, приводящая к сужению влагалища. Атрофичные половые губы утолщаются. приобретают первоначальный вид.
Лазерный лифтинг помогает избавиться от недержания мочи. Закрытие половой щели предотвращает постоянное развитие воспалительных процессов во влагалище, повышается качество половой жизни, возвращается оргазм.
Следующий этап — плазмолифтинг. Использование собственной плазмы способствует увлажнению слизистой влагалища и улучшает микроциркуляцию стенок влагалища.
Доступна в медицинском центре и все больше набирающая популярность БОС-терапия. Эта методика позволяет тренировать мышцы тазового дна. Она основана на хорошо зарекомендовавших себя упражнениях Кегеля, дополненных биологической обратной связью, — именно так и переводится с английского термин biofeedback — БОС-терапия.
БОС-терапия — это профилактика формирования рубцовой деформации промежности, профилактика и лечение легких форм недержания мочи и травмы анального сфинктера, генитального пролапса после естественных родов, коррекция сексуальной дисфункции и улучшение качества половой жизни женщин.
БОС-терапия помогает восстановить мышечную ткань, улучшить кровообращение малого таза и вследствие этого восстановить нервную проводимость.
— Мы хотим, чтобы наши пациентки знали, что проблемы можно решить. Современные методики позволяют чувствовать себя комфортно и получать удовольствие в любом возрасте, — говорит Элисса Овчарук.
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