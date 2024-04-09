Гинеколог-эстетист о том, как вернуть в жизнь женщины комфорт и удовольствие

erid: 4CQwVszH9pWwoxWFATi

В Тульском центре диагностики и лечения знают, как быстро и качественно решить самые деликатные проблемы женского организма.

Проблемы с недержанием мочи, сухостью и нарушением эстетики половых органов создают для женщин огромные неудобства. С такими симптомами чаще всего сталкиваются представительницы прекрасного пола после 45 лет, женщины после множественных или осложненных родов с крупным плодом. Жизнь для них превращается в муку, а отношения с мужчинами ломаются.

Не многие знают, что эстетические гинекологические проблемы можно решить. Это успешно делают в Тульском центре диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108.

Элисса Овчарук, гинеколог-эстетист:

— Эстетическая гинекология — это восстановление функции и красоты женских половых органов. Это значимое и новое направление в гинекологии.

Самая частая проблема, с которой обращаются пациентки, — недержание мочи при чихании, резких движениях, беге, кашле. Женщины вынуждены носить на работу сменное белье, постоянно пользоваться средствами гигиены. Мы в гинекологии называем это «синдромом мокрых трусов». Для многих жизнь превращается в ад, часто женщина вообще перестает выходить из дома.

И если о недержании пациентки хотя бы иногда делятся с лечащим врачом, то чисто эстетические проблемы замалчивают почти всегда. Женщины в период менопаузы сталкиваются с сухостью во влагалище и атрофией внутренних половых губ, а после тяжелых родов у них возникает синдром широкого влагалища, сухость во влагалище появляется и после длительного кормления. Эти проблемы приводят к нарушению сексуальной жизни, женщина не испытывает оргазм, у нее снижается чувствительность при половом акте, что приводит к проблемам в семейных отношениях и заставляет женщину чувствовать себя неуверенно.

В Тульском центре диагностики и лечения разработана целая программа по избавлению пациенток от эстетических гинекологических проблем.

Первый этап — лазерный лифтинг, или подтяжка слизистой. При проведении этой бережной процедуры на слизистой образуется подтягивающая сетка, приводящая к сужению влагалища. Атрофичные половые губы утолщаются. приобретают первоначальный вид.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лазерный лифтинг помогает избавиться от недержания мочи. Закрытие половой щели предотвращает постоянное развитие воспалительных процессов во влагалище, повышается качество половой жизни, возвращается оргазм.

Следующий этап — плазмолифтинг. Использование собственной плазмы способствует увлажнению слизистой влагалища и улучшает микроциркуляцию стенок влагалища.

Доступна в медицинском центре и все больше набирающая популярность БОС-терапия. Эта методика позволяет тренировать мышцы тазового дна. Она основана на хорошо зарекомендовавших себя упражнениях Кегеля, дополненных биологической обратной связью, — именно так и переводится с английского термин biofeedback — БОС-терапия.

БОС-терапия — это профилактика формирования рубцовой деформации промежности, профилактика и лечение легких форм недержания мочи и травмы анального сфинктера, генитального пролапса после естественных родов, коррекция сексуальной дисфункции и улучшение качества половой жизни женщин.

БОС-терапия помогает восстановить мышечную ткань, улучшить кровообращение малого таза и вследствие этого восстановить нервную проводимость.

— Мы хотим, чтобы наши пациентки знали, что проблемы можно решить. Современные методики позволяют чувствовать себя комфортно и получать удовольствие в любом возрасте, — говорит Элисса Овчарук.

Все еще стесняетесь сказать о деликатных проблемах? Записывайтесь на консультацию в Тульский центр диагностики и лечения. Прием проходит в комфортной обстановке, без стеснения.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ул. Металлургов, 108

+7 953 953-41-17, +7 (4872) 58-54-21,

+7 (4872) 58-54-42, +7 (4872) 33-83-03

tula.phlebocentr.ru

ООО «Радофлеб». Реклама.