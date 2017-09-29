Миодраг Божович: о Туле, суевериях, будущем «Арсенала» и русском языке

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы "Арсенала".

Главный тренер тульской команды на прямой линии в редакции Myslo ответил на вопросы болельщиков и журналистов.

Миодраг Божович — мужчина харизматичный и обаятельный. Буквально сразу он покоряет окружающих своей внутренней энергией и чувством юмора. Миодраг часто повторяет, что он человек открытый. Мы убедились в этом сами. Беседа получилась очень интересной. Говорили о многом: о футбольных приметах, фильмах, будущем «Арсенала», лидерах на поле. Кстати, тренер хорошо разговаривает по-русски, поэтому отвечал на вопросы болельщиков лично, без переводчика.

— Расскажите, как обустроились в Туле? Что успели посмотреть? Как проводите свободное время в нашем городе?

- Всё нормально. Тула мне нравится. Могу сказать, что больше люблю маленькие города, чем большие. Здесь нет пробок! (улыбается) Я посмотрел музей оружия, был в Тульском кремле. Пока ничего больше не успел. Свободного времени у меня не так много. Я люблю посмотреть хорошие фильмы. Из последних — это «Экипаж» с Дензелом Вашингтоном. Также смотрю и российские фильмы — «Адмирал», «Майор», «Брат», «Утомленные солнцем», «Сталинград». Люблю фильмы военной направленности.

— Вы жили не в одном провинциальном городе. Чем, на ваш взгляд, Тула отличается от той же Перми?

- Думаю, что Тула отличается тем, что она ближе к Москве (смеется). Вообще, мне было уютно и в Перми, и в Ростове. Только в Ростове погода чуть-чуть получше.

— Вы вообще тяжело переносите, что нет такой жары, как у вас на родине?

- Нет, нет, я всё равно не люблю жару.

— Где предпочитаете отдыхать?

- Я приезжаю на родину в Черногорию, там у меня есть домик на реке. Люблю там отдыхать, когда никого нет, чтоб я был один. Люблю тишину и природу. В Туле в Центральном парке пока не успел погулять, но планирую 100%!

— Как вам обстановка на стадионе на домашних матчах? (Вопрос от болельщика Никиты Радулова).

- Очень хорошая. Думаю, что тульские болельщики — одни из лучших в России. Они очень терпеливые и хорошо поддерживают команду, даже когда недовольны игрой.

Даже если вы не сидите на стадионе, а находитесь рядом, можете по шуму узнать, что происходит на поле.

— Когда вы пришли в «Арсенал», поставили задачу перед командой — войти в десятку. Сыграв уже 11 матчей в Премьер-лиге, как думаете, по силам оружейникам эта цель?

- Я думаю, что задача вполне реальная. Видно, что мы это можем сделать. Клуб должен потихоньку подниматься. В прошлом году «Арсенал» играл в стыковых матчах. Это нормально, что в этом году команда хочет сделать шаг вперед.

— Туле по силам в перспективе ставить более высокие задачи?

- Пока нет, потому что у «Арсенала» нет инфраструктуры. Должны быть лучшие условия для работы. У нас сейчас только одно поле, на котором мы работаем, оно в хорошем состоянии. Но этого маловато. Инфраструктура должна развиваться. Наш дубль играет на искусственном поле. Зато на Центральном стадионе поле одно из лучших в России.

— Когда в команду вернется Артём Мингазов? (Вопрос от Наиля, Тула).

- Игрок сейчас находится в аренде в новомосковском «Химике». Мы дали футболисту возможность поиграть и получить практику. Наблюдаем за ним. Если хорошо сыграет, вернется. Для нас было бы хорошо, чтоб он стал качественным игроком. Артём русский, молодой. Дай бог, чтобы кто-то из Тулы проявил себя. Болельщики любят местных игроков.

— Вы видите кого-то из молодежки в будущем в «Арсенале»?

- Пока трудно об этом говорить. Я не успел особо посмотреть молодежку. Их тренер, Вадим Гаранин, думает, что они могут прогрессировать.

— Когда ждать возвращения Кантемира Берхамова и Гиа Григалавы? (вопрос от Stepan071, пользователя Myslo).

- Григалаве сейчас делают специальную защитную маску, чтобы он тренировался с нами. У него была очень серьезная травма. Жалко, ведь он хорошо начал играть. Но сейчас Гиа уже готов приступить к работе. Берхамов тоже начал тренироваться. Еще травмированы Сикоев, Аджоев, Буранов. Илья Максимов получил травму на тренировке. Надеемся, что он быстро восстановится.

— Неудача в Тамбове на Кубке России — следствие короткой скамейки?

- У нас на поле вышли шесть игроков, которые до этого момента не играли. Не могу сказать, что они виноваты. Футболист, у которого нет игровой практики, всё равно не готов так быстро войти в игру. Они хотя бы пару игр должны сыграть.

Я думаю, что это самое неприятное поражение, которое у нас было.

Если б мы не проиграли «Тамбову», следующая игра была бы дома с «Авангардом». Это была одна из возможностей сделать хороший результат в этом году. Нам очень хотелось выиграть в Тамбове, честно.

— Что произошло с другими командами, которые вылетели из Кубка?

- Это совсем другое соревнование. В чемпионате вы можете проиграть, но у вас есть время исправить ошибки. В Кубке — это одна игра. Любая команда может обыграть любую или наоборот. Может, кто-то недооценивает соперника, думает, что эта лига ниже. «Тамбов» выиграл заслуженно.

— Когда будут новые приобретения и будет ли играть Мусса Думбия? (вопрос от Сергея, Тула).

- До зимы приобретений не будет, трансферное окно закрыто. Мусса играет в Ростове и его не хотят отдавать в аренду.

— Кангву можно сравнить с Муссой?

- Сравнить можно, но Кангва физически не готов. Он очень быстрый игрок с хорошей обводкой и техникой. Но он поздно пришел. Будем стараться давать ему побольше игрового времени. Он может играть и как второй нападающий, и как фланговый нападающий.

— Как новички вписались в команду?

Очень трудно игрокам быстро вливаться в команду. Для игры нужно время. Слишком рано говорить, как они. Чаушич, Джорджевич, Ткачев — играют в основе. Сергею чуть-чуть травма помешала. Ждем, когда наберет форму Кангва.

— Работаете ли на тренировках над дальними ударами издалека и над их точностью? (вопрос от Игоря Корнеева, болельщика).

- Работаем, как и каждая команда. Со стандартов у нас игроки забивают голы. Это и Сунзу, и Беляев, и Ткачев. У нас достаточно футболистов, которые играют головой.

— На чем сделали акцент, когда пришли в «Арсенал»?

- На контроле мяча. Я заметил, что «Арсенал» в прошлом сезоне легко его терял. Думаю, что сейчас у нас улучшились эти показатели. Но мы все равно мало забиваем, хотя было очень много моментов.

— Нужна ли в России отмена лимита легионеров? (вопрос от Darktyphoon71, пользователя Myslo).

- Очень чувствительная тема, этим занимается Российский футбольный союз. Что я думаю, это не так важно. Надо какую-то модель найти, хорошую для всех.

— Югославская модель подойдет? Как воспитываются балканские игроки?

- Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят.

Сейчас у нас всё меньше хороших игроков. Думаю, что всё испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было кроме мяча.

Телефоны эти — как наркотики. Футболисты ни одну секунду не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы.

Я не пользуюсь ничем. Раньше у меня был Instagram, чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети — это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает.

— Где вы так хорошо научились разговаривать по-русски?

- В Перми. Вообще я в школе учил русский. Но это было давно, я забыл многое. Когда начал работать в Перми, понял, что для качественной работы я должен понимать игроков и разговаривать с ними на одном языке. Думаю, это еще одна из причин, по которой меня приглашают работать с российскими командами (смеется).

— Кто из легионеров «Арсенала» говорит по-русски?

- Джорджевич. Боурчано понимает русский. Сунзу тоже, но пока не разговаривает на нем. Русский язык очень тяжелый для иностранцев, для балканцев чуть полегче. Чаушич может начнет…

— Сможет ли «Арсенал» показывать равную игру против «Краснодара», «Зенита», «Анжи», ЦСКА? (вопрос от Егора Родионова).

- Мы до настоящего момента показывали равную игру со всеми, кроме «Спартака». Нам очень не хватило Сунзу, тогда еще и травмировался Берхамов в первом тайме. В остальных играх не могу сказать, что кто-то нас переиграл.

— Сейчас в футбольном мире возник спор, кто лучше — Лунев или Акинфеев? Кого бы вы из них взяли в «Арсенал»?

- Лунев чуть-чуть помоложе. Что касается опыта — это Акинфеев. У нас с вратарями нет проблем. Есть Левашов, который ждет своего шанса. У него большие шансы, он работает. Не надо торопиться, его время только началось. Хорошо, что с ним рядом такой вратарь Владимир Габулов и тренер вратарей Вячеслав Чанов. Считаю, что Михаилу очень повезло. Не вижу, что он переживает, что пока он номер два. Он сам понимает, что у него такой возраст и надо дождаться.

— В одном интервью вы сказали: «У меня были две мечты, когда я учился на тренера. Первая — тренировать „Будучность“ — уже исполнилась. Теперь я намерен исполнить вторую — тренировать „Црвену Звезду“. Эти два клуба — моя главная любовь в футболе». Когда обе мечты сбылись, не появилось ли какой-то новой вершины, которую хотелось бы покорить? (вопрос от Лёли Лори, пользователя Myslo).

- Я мечтал поработать в этих клубах. Жалко, что в Европе не получилось. В «Црвену Звезду» сейчас пришли пару новичков, но костяк остался. Команда очень хорошо прибавила в этом году. Перед игрой в Лиге Европы с «Краснодаром» я сказал, что шансы 50 на 50. Атмосферу, которую создают болельщики команды, сложно передать на других стадионах.

— Не было у вас идеи выдвинуть Сунзу на место опорного полузащитника? (вопрос от Владимира Воскресенского, болельщика из Пензы).

- Он играл на этой позиции раньше, но сейчас у нас нет другого центрального защитника такого качества. Сунзу — один из лучших наших игроков. Когда восстановится Григалава, будем рассматривать эту возможность. Думаю, Сунзу может сыграть на этой позиции. У него хорошая техника, он хорошо видит поле, у него неплохие точные передачи.

— Какого бы футболиста их тех, с кем вам приходилось работать до этого времени, вы пригласили бы в «Арсенал»? (вопрос от Серёги Рудакова, болельщика).

- Очень много таких футболистов, все очень хорошие игроки. Называть фамилии не буду, обидятся остальные.

— Вы верите в суеверия и приметы?

- Не верю ни в какие приметы.

Если бы я думал, что наш результат зависит от «счастливого пиджака», зачем бы я работал? Наденешь пиджак и всё.

У многих футболистов есть суеверия. Кто-то любит выйти последним на поле. Появляется проблема, когда таких футболистов несколько. И вот один где-то прячется, ждет, когда все выйдут на поле. Это всё отвлекает внимание. Самое главное — нужно работать.

— Как относитесь к штрафу за неправильный выход игроков из автобуса?

- Это хорошо для шутки. Я видел ролик, как правильно выходить из автобуса. Но если серьезно, нас много, неудобно так выходить. Если в Лиге чемпионов и Лиге Европы выходят из всех дверей, почему нам нельзя? Нам было обидно, что обратили внимание именно на нас, а не на другую команду, которая также в этом туре нарушила регламент. Не знаю, зачем поднимать такой шум.

— Многие команды, приезжая в другой город, перед матчем прогуливаются, смотрят достопримечательности. В «Арсенале» нет такого?

- Что касается меня, что вижу я — аэропорт, гостиницу и стадион. Не хватает времени. Мы не туристы, чтобы гулять по городу.

— «Арсенал» часто играет в пятницу, это как-то влияет на психологическое состояние команды?

- Нет. Прежде всего, нужно думать о себе. Если начинаем смотреть на других и будем надеяться, что они проиграют — это плохо. Мы должны смотреть только на себя.

— Перед приходом в «Арсенал» вы оговаривали условия работы в команде?

- Разговор был о том, что нам нужно усилиться. Но мы должны понимать, что это не так легко. В Туле есть определенный бюджет, который не позволяет привезти дорогих игроков. Думаю, что мы проделали неплохую трансферную работу.

— «Арсенал» показывает максимум или способен прогрессировать?

- Я думаю, что мы можем гораздо лучше.

— В команде не хватает лидеров на поле?

- Можно и так сказать. Лидер у нас Габулов, но он у ворот. Нам нужен кто-то на поле, который будет заводить команду. Лидеры — они рождаются. Трудно делать из кого-то лидера, это человек носит в себе.

— Сейчас в чемпионате будет две недели перерыва. На чем сосредоточитесь?

- Будет несколько дней отдыха, потом продолжим работать и тактически, и физически.

В завершении нашего теплого разговора Миодраг Божович сказал несколько слов в адрес болельщиков.

- Я думаю, что болельщикам не стыдно за нас пока. Нам есть, для кого стараться. Прежде всего для руководства клуба и для народа, который нас поддерживает. Могу обещать, что мы будем биться на поле.

С главным тренером беседовали Кристина Вернигорина и Сергей Гусев.