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Эванс Кангва стал игроком «Арсенала»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Эванс Кангва стал игроком «Арсенала»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

26 августа «Арсенал» подписал контракт с нападающим Эвансом Кангва. 

24-летний форвард начинал карьеру в Замбии, где выступал за клуб «Нката». В составе «красных дьяволов» нападающий провел три сезона. После чего на правах аренды перешел в израильский клуб «Хапоэль» (Раанана). За два сезона в Израиле Кангва в 56 матчах забил 15 мячей.

Прошлый сезон Эванс провел в турецком «Газиантепспоре»: 24 матча, 4 гола. Кангва – футболист сборной Замбии, с которой в 2012 году стал победителем Кубка африканских наций.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 0
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