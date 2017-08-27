Эванс Кангва стал игроком «Арсенала»

Фото пресс-службы "Арсенала".

26 августа «Арсенал» подписал контракт с нападающим Эвансом Кангва.

24-летний форвард начинал карьеру в Замбии, где выступал за клуб «Нката». В составе «красных дьяволов» нападающий провел три сезона. После чего на правах аренды перешел в израильский клуб «Хапоэль» (Раанана). За два сезона в Израиле Кангва в 56 матчах забил 15 мячей.

Прошлый сезон Эванс провел в турецком «Газиантепспоре»: 24 матча, 4 гола. Кангва – футболист сборной Замбии, с которой в 2012 году стал победителем Кубка африканских наций.