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«Арсенал» провёл первую тренировку под руководством нового тренера. Фоторепортаж Myslo

«Арсенал» провёл первую тренировку под руководством нового тренера. Фоторепортаж Myslo

Дмитрий Гунько рассказал о целях клуба на сезон и заявил о желании радовать яркой игрой болельщиков.

Сегодня, 18 июня, на клубной базе «Арсенала» в Мясново состоялась открытая тренировка ПФК «Арсенал».

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Перед началом тренировочного процесса с журналистами пообщался новый главный тренер команды Дмитрий Гунько. Напомним, о его назначении клуб сообщил сегодня утром на специальной пресс-конференции:

— Вопрос о моем назначении решился за пару дней. Для меня это стало неожиданностью, но мы довольно быстро пришли к согласию. Будучи игроком в Туле я провел три сезона и теперь, в новом статусе, с большим оптимизмом смотрю в будущее. У меня есть возможность приносить пользу клубу и городу. Одна из моих задач — найти подход к молодым игрокам. Дать возможность талантам показать свои лучшие качества, развить их до игроков основной команды. 

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Также новый рулевой «Арсенала» рассказал, что клуб ставит перед собой самые максимальные задачи на грядущий сезон. И обратился к болельщикам клуба:

— Каждую секунду, проведенную на тренировочной базе, буду посвящать улучшению игры команды. Мы должны дарить вам положительные эмоции, чтобы после матчей вы приходили домой довольными увиденным. Так что будем ставить «Арсеналу» яркий и привлекательный футбол.

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О серьезном настрое на новый сезон поведал и полузащитник клуба Данил Липовой:

— После паузы бросаемся в бой с новыми силами. Нам была нужна перезагрузка и я думаю, что в этом сезоне нас ждет что-то интересное. Мы должны показать отличный футбол с первых туров и постараться не буксовать до последней секунды тура финального.

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Напомним, прошлый сезон «Арсенал» завершил на 10-й строчке турнирной таблицы Первой лиги. По ходу первенства туляки выдали серию из 16 матчей без побед. Новый сезон стартует уже через месяц — 19 июля.

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сегодня, в 18:28 0
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