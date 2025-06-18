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Теперь официально: Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Арсенала»
Фото «Арсенал».

Теперь официально: Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Арсенала»

18 июня клуб представил нового главного тренера.

Как и ожидалось, «Арсенал» возглавил Дмитрий Гунько

Сегодня же на базе клуба «Арсенал» проведет открытую тренировку уже под руководством нового тренера.

Гунько — опытный тренер, за его плечами работа в столичном «Спартаке», подмосковных «Химках», армянских клубах «Ноа», «Арарат-Армения» и «Урарту». С «Урарту» Гунько в сезоне 2022/23 выиграл чемпионат и Кубок Армении.

— Для Дмитрия Тула не чужой город. Еще будучи футболистом, он выступал за «Арсенал» в 2001–2003 годах. За это время успел провести более 70 матчей за оружейников, — написал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев. 

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