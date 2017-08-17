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«Арсенал» не будет платить штрафы за неправильный выход из автобуса
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» не будет платить штрафы за неправильный выход из автобуса

Почему? Выяснилась одна интересная деталь.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что комитет рассмотрел письмо тульского «Арсенала» с просьбой об отмене штрафов за неправильный выход из автобуса. Организация приняла решение удовлетворить их обращение, пишет «Спорт Экспресс».

- Мы получили письмо от «Арсенала» с просьбой отменить штраф, — сказал Григорьянц. — Комитет принял решение отменить решения КДК РФС от 26 июля и 2 августа по штрафам в части неправильного выхода из автобуса, это статья 111 дисциплинарного регламента.

Это связано с тем, что технический регламент не утвержден РФС.

Напомним, что ранее оружейники были оштрафованы на 30 тысяч рублей за два случая нарушения. Наш «Арсенал» стал единственным клубом РФПЛ, кого наказали за неправильный выход из автобуса.

 

Согласно техническому регламенту РФПЛ, по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:49 +5
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