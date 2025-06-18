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Дмитрий Гунько: «Хочу, чтобы за пределами поля не было громких слов»

Дмитрий Гунько: «Хочу, чтобы за пределами поля не было громких слов»

Новый тренер «Арсенала» заявил, что под его руководством команда будет доказывать свою успешность не словом, а делом.

Напомним, сегодня, 18 июня, тульский «Арсенал» представил нового тренера команды. Им стал бывший тренер армянского «Урарту» 49-летний Дмитрий Гунько.

— Те задачи, которые ставят для нас, для тренерского штаба, первостепенны. Я хочу, чтобы не было громких слов за пределами поля, чтобы мы своей игрой показали это все на футбольном поле и болельщики нас увидели, — заявил Гунько на встрече с руководством и игроками клуба.

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Ключевыми факторами, из-за которых на пост главного тренера «Арсенала» выбрали именно Гунько, стали его опыт в московском «Спартаке» и три сезона (2001-2003), отыгранные за оружейников.

Сюжет: Арсенал
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