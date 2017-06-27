Миодраг Божович: «Минимальная задача «Арсенала» – занять 10 место в Премьер-лиге»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Главный тренер «Арсенала» в интервью Myslo рассказал о целях на новый сезон, предстоящих трансферах и об отношениях с болельщиками.

24 июня тульский «Арсенал» прибыл на сборы в Австрию. К новому сезону Премьер-лиги команда будет готовиться 14 дней в городке Лиенце. С новым тренером команды Миодрагом Божовичем игроки познакомились в гостинице, помогать черногорскому специалисту будут Саша Петрович и Войе Чалов.

- Мистер Божович, что для вас значит переход в тульский «Арсенал»? Это новый вызов?

- В первую очередь, да, это новый вызов. К тому же это рекорд для меня – шестая команда, которую я возглавляю в России (тренер ранее возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», - прим. авт.). Некоторые странные люди говорят, что я в России ничего не сделал. Я считаю, что это не так, я проделал большую работу. Не хочу сейчас говорить про себя. Но я иностранец, который работал в шести разных командах. Думаю, что это о чем-то говорит.

- При этом Вы «Локомотив» довели до финала кубка России, с «Ростовом» выиграли Кубок России, с «Амкаром» завоевали четвертое место в Премьер-лиге. Что было самым главным в становлении этих побед?

- Безусловно, это хорошие игроки. Можно говорить, что тренер значит много для команды, но все равно играют и выигрывают футболисты.

- То есть подбор игроков был тот самый, который нужен?

- Да, именно так.

- Почему Вы выбрали тульский «Арсенал»? Наверняка, после «Црвены звезды» были предложения и из других команд.

- В России я чувствую себя как дома, потому что хорошо понимаю русский язык, неплохо говорю на нем. Русский менталитет мне очень близок. Это самое главное.

- Какие задачи стоят перед командой на этот сезон?

- Минимальная задача – занять 10 место, а максимальная – 8.

При этом нужно хорошо выступить в Кубке России, естественно.

- Как сейчас в клубе выстраивается трансферная политика?

- Наверняка, у нас будут и русские игроки, и иностранцы. Мы должны создать конкуренцию, она поднимает качество других игроков.

- С кем из нынешнего состава «Арсенала» довелось поработать? Кто запомнился?

- Я работал с Габуловым и Комбаровым в «Динамо», с Думбией – в «Ростове», с Григалавой – в «Москве».

- В Туле очень хорошие болельщики, их достаточно много собирается на трибунах. Как будете с ними выстраивать отношения? Я знаю, что вы максимально открыты и к прессе, и к болельщикам.

- Я всегда готов на сотрудничество, на разговор. Не думаю, что будут проблемы. Только если, не дай Бог, не будет результата.

- Поговорим о прошлом сезоне. До подписания контракта Вы просматривали нарезки матчей «Арсенала». Чего, на ваш взгляд, не хватило команде для достижения хорошего результата?

- Мне трудно говорить сейчас. Думаю, что команда не была боевой. «Арсенал» проигрывал много единоборств. Не хватало и того, чтобы в гостях зацепиться за очки. В Туле команда выглядела намного лучше.

- Чувствуете, что команда уже Вас приняла?

- Не знаю, пока рановато делать такие выводы. Думаю, что это быстро будет.

- Вы достаточно часто разговариваете с футболистами персонально. Это действительно помогает?

- Разговор всегда помогает. Даже иногда и мне нужен разговор, я тоже хочу с кем-нибудь поговорить. Я всегда открыт для беседы, кто захочет – пожалуйста.

- Сейчас на сборах «Арсеналу» предстоят три игры. Какие задачи вы ставите?

- Прежде всего, нужно повышать кондиции, чтобы команда была хорошо готова физически и тактически.