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Миодраг Божович: «Минимальная задача «Арсенала» – занять 10 место в Премьер-лиге»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Миодраг Божович: «Минимальная задача «Арсенала» – занять 10 место в Премьер-лиге»

Главный тренер «Арсенала» в интервью Myslo рассказал о целях на новый сезон, предстоящих трансферах и об отношениях с болельщиками.

24 июня тульский «Арсенал» прибыл на сборы в Австрию. К новому сезону Премьер-лиги команда будет готовиться 14 дней в городке Лиенце. С новым тренером команды Миодрагом Божовичем игроки познакомились в гостинице, помогать черногорскому специалисту будут Саша Петрович и Войе Чалов. 
 
- Мистер Божович, что для вас значит переход в тульский «Арсенал»? Это новый вызов?
 
- В первую очередь, да, это новый вызов. К тому же это рекорд для меня – шестая команда, которую я возглавляю в России (тренер ранее возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», - прим. авт.). Некоторые странные люди говорят, что я в России ничего не сделал. Я считаю, что это не так, я проделал большую работу. Не хочу сейчас говорить про себя. Но я иностранец, который работал в шести разных командах. Думаю, что это о чем-то говорит.
 
- При этом Вы «Локомотив» довели до финала кубка России, с «Ростовом» выиграли Кубок России, с «Амкаром» завоевали четвертое место в Премьер-лиге. Что было самым главным в становлении этих побед?
 
- Безусловно, это хорошие игроки. Можно говорить, что тренер значит много для команды, но все равно играют и выигрывают футболисты. 
 
- То есть подбор игроков был тот самый, который нужен?
 
- Да, именно так.
 
 
- Почему Вы выбрали тульский «Арсенал»? Наверняка, после «Црвены звезды» были предложения и из других команд.
 
- В России я чувствую себя как дома, потому что хорошо понимаю русский язык, неплохо говорю на нем. Русский менталитет мне очень близок. Это самое главное.
 
- Какие задачи стоят перед командой на этот сезон?
 
- Минимальная задача – занять 10 место, а максимальная – 8. 
 
При этом нужно хорошо выступить в Кубке России, естественно.
 
- Как сейчас в клубе выстраивается трансферная политика?  
 
- Наверняка, у нас будут и русские игроки, и иностранцы. Мы должны создать конкуренцию, она поднимает качество других игроков.
 
- С кем из нынешнего состава «Арсенала» довелось поработать? Кто запомнился?
 
- Я работал с Габуловым и Комбаровым в «Динамо», с Думбией – в «Ростове», с Григалавой – в «Москве». 
 
- В Туле очень хорошие болельщики, их достаточно много собирается на трибунах. Как будете с ними выстраивать отношения? Я знаю, что вы максимально открыты и к прессе, и к болельщикам.
 
- Я всегда готов на сотрудничество, на разговор. Не думаю, что будут проблемы. Только если, не дай Бог, не будет результата.
 
- Поговорим о прошлом сезоне. До подписания контракта Вы просматривали нарезки матчей «Арсенала». Чего, на ваш взгляд, не хватило команде для достижения хорошего результата?
 
- Мне трудно говорить сейчас. Думаю, что команда не была боевой. «Арсенал» проигрывал много единоборств. Не хватало и того, чтобы в гостях зацепиться за очки. В Туле команда выглядела намного лучше.
 
- Чувствуете, что команда уже Вас приняла?
 
- Не знаю, пока рановато делать такие выводы. Думаю, что это быстро будет.
 
 
- Вы достаточно часто разговариваете с футболистами персонально. Это действительно помогает?
 
- Разговор всегда помогает. Даже иногда и мне нужен разговор, я тоже хочу с кем-нибудь поговорить. Я всегда открыт для беседы, кто захочет – пожалуйста.
 
- Сейчас на сборах «Арсеналу» предстоят три игры. Какие задачи вы ставите?
 
- Прежде всего, нужно повышать кондиции, чтобы команда была хорошо готова физически и тактически.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:21 +4
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