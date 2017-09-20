Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» вылетел из Кубка России
Оружейники проиграли команде из Тамбова со счетом 0:1.
В Тамбове завершился матч 1/16 Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» проиграл местной команде со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Скворцов на 90-й минуте.
«Тамбов» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Кубка.
Состав «Арсенала»: Левашов — Денисов (84' Джорджевич), Беляев, Сунзу, Хагуш — Чаушич, Горбатенко (72' Боурчану), Ткачёв, Александров — Кангва (60' Шевченко), Расич.
результаты матчей кубка россии
«Шинник» — «Урал» — 3:0
«Томь» — «Краснодар» — 2:1
«Оренбург» — «Рубин» — 0:2
«Луч-Энергия» — «Анжи» — 2:0
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