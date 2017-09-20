«Арсенал» вылетел из Кубка России

Фото пресс-службы «Арсенала».

Оружейники проиграли команде из Тамбова со счетом 0:1.

В Тамбове завершился матч 1/16 Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» проиграл местной команде со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Скворцов на 90-й минуте.

«Тамбов» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Кубка.

Состав «Арсенала»: Левашов — Денисов (84' Джорджевич), Беляев, Сунзу, Хагуш — Чаушич, Горбатенко (72' Боурчану), Ткачёв, Александров — Кангва (60' Шевченко), Расич.

результаты матчей кубка россии

«Шинник» — «Урал» — 3:0

«Томь» — «Краснодар» — 2:1

«Оренбург» — «Рубин» — 0:2

«Луч-Энергия» — «Анжи» — 2:0