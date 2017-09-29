Сеть магазинов «Букварь»: Книги и канцтовары для офиса, учебы и души

Фото Алексея Пирязева.

Широкий ассортимент, вежливые продавцы, привлекательные цены и стопроцентное качество - да-да, все это про «Букварь». Myslo предлагает обзор одного из магазинов сети.

При входе в книжный магазин «Букварь» разбегаются глаза: вокруг огромное количество ярких, разноцветных товаров - книги, тетради, фломастеры, настольные игры, блокноты, предметы для творчества... Хочется смести с полок все и сразу.

Главные «герои» магазина, конечно, книги. Их здесь тысячи. Зарубежная и российская фантастика, классика, проза, поэзия, детская литература - кажется, что не существует книги, которой в «Букваре» нет.

Большой плюс «Букваря» - вы можете узнавать о новинках первым. Не нужно ходить среди полок, выискивая нужное произведение. Все последние бестселлеры объединены специальной рубрикой «Новинки». Это место найти легко: оно находится почти в самом центре торгового павильона. К тому же, вы всегда можете проконсультироваться у продавца по поводу того или иного товара.

Та же история - с энциклопедиями. Для вашего удобства все они собраны в одном месте по темам.

В «Букваре» огромная коллекция детской литературы - развивающей, развлекательной, познавательной, юмористической. На полках вы сможете найти книги как для школьников, так и для самых маленьких читателей. Они также разложены по разделам.

Школьники и студенты также могут найти в «Букваре» много полезного для себя: в отделе учебной литературы собраны тестовые сборники, справочники, решебники, лекции, пособия, учебники, методические издания, тетради для практических занятий, сборники с упражнениями.

Для вашего удобства книги разделены по классам. А ученики 9, 10 и 11 классов в отдельном блоке могут найти учебные пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Нужны канцтовары для учебы или работы? В «Букваре» есть все, что вам может понадобиться: карандаши, ручки, фломастеры, линейки, блокноты, альбомы. Яркие и красочные, строгие и однотонные, сдержанные и минималистичные - магазин предлагает большой выбор канцтоваров на любой вкус.

Особое внимание хочется уделить тетрадям. В «Букваре» их столько, что можно часами стоять перед стеллажом, выбирая нужный цвет и рисунок.

И, конечно, куда без развивающих настольных игр? Они ведь намного полезнее компьютерных! В «Букваре» они представлены более, чем просто полно.

Шоппинг в магазине «Букварь» - не необходимость, а отдых. И вы можете легко в этом убедиться, придя по следующим адресам:

Тула, ул. Первомайская, 12.

Тула, Красноармейский проспект, 2.

Тула, ул. Максима Горького, 5.

Тула, ул. Фрунзе, 6.

Тула, ул. Кирова, 23 (ТЦ «Лагуна», 2 этаж).

Тула, проспект Ленина, 121.

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси», 2 этаж).

Тула, ул. Пузакова, 11а.