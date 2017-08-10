Аналитика: чемпион «Арсеналу» пока не по зубам

Фото Максима Котенева.

Московский «Спартак», завоевавший в минувшем сезоне впервые за последние 16 лет золото отечественного чемпионата, отчётный турнир начал ни шатко, ни валко. Более того, в прошедшем туре чемпионы умудрились попасть под «зенитовский каток» Роберто Манчини, уступив на выезде со счётом 1:5.

Увы, канонирам тоже было нечем похвастаться после домашнего поединка с «Тосно».

Досадное поражение (1:2) в родных стенах при относительно вялой игре ввело болельщиков в ступор. Все прекрасно понимали, что «на носу» сидит проверка чемпионом.

Проверка проверкой, а внутренних проблем в команде хватает. Один за одним «летят» футболисты. Что ни игра, то травма: Федерико Расич, Гиа Григалава… До последнего под вопросом было участие в матче со «Спартаком» центрального защитника Стоппилы Сунзу. В итоге за 10 минут до стартового свистка африканца в протоколе поменял Александр Денисов.

В срочном порядке в состав влился испанский защитник Альварес, которому, по словам Миодрага Божовича, нужно ещё набирать оптимальную форму. Вот в таких дефицитных условиях «Арсенал» начал встречу против чемпиона. Чемпиона, который по сравнению с матчем против «Зенита» сделал сразу 8 перестановок в составе.

Будем честны, канониры провалили первый тайм, точнее первые минут сорок этого тайма. В эти минуты спартаковцы господствовали на каждом участке поля, а у туляков не получалось ровным счётом ничего. Трибуны несли хозяев вперёд большими силами, взорвавшись на 20-й минуте, когда на Владимира Габулова вывалились сразу два соперника.

Провалом нашей обороны воспользовались Пашалич и Промес. Первый не пожадничал, второй — не промахнулся по пустым воротам. «Спартак» мог забивать и второй, и третий, но на пути мяча становился наш капитан.

А ближе к перерыву канониры вымучили свой 100-процентный момент. Защитник соперника крайне неудачно подкатился под мяч после прострела Михаила Александрова, и снаряд отлетел точно на ногу Илье Максимову. Казалось бы, забивай, но наш полузащитник вместо чужих ворот расстрелял игрока москвичей.

Тут же удача могла повернуться лицом к Игорю Шевченко после розыгрыша углового, но последовал удар головой выше цели.

На вторую половину игры из подтрибунного помещения вышел совсем другой «Арсенал».

Миодраг Божович сумел найти нужные слова, чтобы встряхнуть футболистов. 26 тысяч болельщиков стали свидетелями открытого футбола. Команды заиграли без центра поля, постоянно обмениваясь контрвыпадами. Про забитый мяч Промеса все забыли, пошла игра до гола. Решалось: увезёт ли «Арсенал» с «Открытие Арены» ничейный результат или всё же будет бит чемпионом. И ведь были подходы, полумоменты.

Особенно запомнилась атака 6-на-4 на ворота Селихова, но всё загубил Чаушич безобразной передачей. А закончилось в итоге всё так, как и должно было — чуда не произошло.

На 85-й минуте «Арсенал» вновь пропустил со стандарта (уже в пятый раз в сезоне). Промес выполнил подачу от углового флажка, Таски скинул мяч на свободное место, откуда Зе Луиш вогнал снаряд под перекладину. Тут даже Габулов оказался бессилен.



На вечный вопрос «Что делать?» в этой ситуации ответ один. Один город — одна команда. Сейчас «Арсеналу» нужна поддержка каждого туляка, каждого болельщика. Впереди домашний поединок против «Урала», который горечи поражения в этом чемпионате пока не познал. 14 августа нужно огорчить екатеринбуржцев и прервать неудачную серию. Все на стадион!

Автор текста Дмитрий Захарьин.

Фото Максима Котенева (пресс-служба ПФК «Арсенал»).

Myslo

«Спартак» Москва — «Арсенал» — 2:0 (1:0)

Голы: Промес (20, 1:0), Зе Луиш (84, 2:0).

«Спартак»: Селихов, Тигиев, Джикия, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Тимофеев (Глушаков, 31), Пашалич, Промес, Джано (Попов, 65), Самедов, Зе Луиш.

«Арсенал»: Габулов, Александров, Беляев, Денисов, Альварес, Берхамов (Боурчану, 23), Чаушич, Максимов (Горбатенко, 62), Ткачев, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77).

Предупреждены Тигиев (24), Альварес (45+), Самедов (63), Денисов (75), Беляев (90+).

Удары (в створ): 13 (6) — 5 (1). Угловые: 4 — 5. Голевые моменты: 5 — 1.

9 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена», 26183 зрителя. Судьи Сергей Куликов (Саранск), Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).