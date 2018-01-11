«Утиная Охота» — самая знаменитая и одновременно с этим самая загадочная пьеса А. Вампилова представлена на сцене как шесть дней из жизни главного героя Виктора Зилова. Жизни, в которой, кажется, есть все: успешная карьера, те, кого называют друзьями, любящая жена и влюбляющиеся женщины. А еще есть мечта, которая сбывается раз в год — утиная охота. Но сбывается ли? И есть ли в этом всем сам человек? Встретит ли он другой, седьмой день после этих шести, показанных на сцене?

Бытовое действие в постановке переходит в абсурд, комическое сочетается с драматическим.

Художественный руководитель постановки — Ю. Гаркави.

Режиссер-постановщик — О. Елагина.

Действующие лица и исполнители:

Зилов — Юрий Гаркави;

Галина — Екатерина Волкова, Ольга Елагина;

Официант — Андрей Чернышов, Роман Ладнев;

Кузаков — Александр Караваев;

Саяпин — Алексей Шарапов;

Кушак — Алексей Власов;

Ирина — Марина Богатова;

Вера — Мария Добржинская, Екатерина Радченко;

Валерия — Ирина Епифанова.

В спектакле использована музыка: «Чиж & Co», «ДДТ», «Машина Времени», «Сплин», «Ва-Банкъ», «Тайм Аут», «Мамульки Bend».