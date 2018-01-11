Утиная охота
«Утиная Охота» — самая знаменитая и одновременно с этим самая загадочная пьеса А. Вампилова представлена на сцене как шесть дней из жизни главного героя Виктора Зилова. Жизни, в которой, кажется, есть все: успешная карьера, те, кого называют друзьями, любящая жена и влюбляющиеся женщины. А еще есть мечта, которая сбывается раз в год — утиная охота. Но сбывается ли? И есть ли в этом всем сам человек? Встретит ли он другой, седьмой день после этих шести, показанных на сцене?
Бытовое действие в постановке переходит в абсурд, комическое сочетается с драматическим.
Художественный руководитель постановки — Ю. Гаркави.
Режиссер-постановщик — О. Елагина.
Действующие лица и исполнители:
- Зилов — Юрий Гаркави;
- Галина — Екатерина Волкова, Ольга Елагина;
- Официант — Андрей Чернышов, Роман Ладнев;
- Кузаков — Александр Караваев;
- Саяпин — Алексей Шарапов;
- Кушак — Алексей Власов;
- Ирина — Марина Богатова;
- Вера — Мария Добржинская, Екатерина Радченко;
- Валерия — Ирина Епифанова.
В спектакле использована музыка: «Чиж & Co», «ДДТ», «Машина Времени», «Сплин», «Ва-Банкъ», «Тайм Аут», «Мамульки Bend».
Внимание: спектакль отменяется по независящим от нас причинам! Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время