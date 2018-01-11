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Утиная охота

Утиная охота

«Утиная Охота» — самая знаменитая и одновременно с этим самая загадочная пьеса А. Вампилова представлена на сцене как шесть дней из жизни главного героя Виктора Зилова. Жизни, в которой, кажется, есть все: успешная карьера, те, кого называют друзьями, любящая жена и влюбляющиеся женщины. А еще есть мечта, которая сбывается раз в год — утиная охота. Но сбывается ли? И есть ли в этом всем сам человек? Встретит ли он другой, седьмой день после этих шести, показанных на сцене?

Бытовое действие в постановке переходит в абсурд, комическое сочетается с драматическим.

Художественный руководитель постановки — Ю. Гаркави.

Режиссер-постановщик — О. Елагина.

Действующие лица и исполнители:

  • Зилов — Юрий Гаркави;
  • Галина — Екатерина Волкова, Ольга Елагина;
  • Официант — Андрей Чернышов, Роман Ладнев;
  • Кузаков — Александр Караваев;
  • Саяпин — Алексей Шарапов;
  • Кушак — Алексей Власов;
  • Ирина — Марина Богатова;
  • Вера — Мария Добржинская, Екатерина Радченко;
  • Валерия — Ирина Епифанова.

В спектакле использована музыка: «Чиж & Co», «ДДТ», «Машина Времени», «Сплин», «Ва-Банкъ», «Тайм Аут», «Мамульки Bend».

 

Внимание: спектакль отменяется по независящим от нас причинам! Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
10 марта 2018, суббота
17:00
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