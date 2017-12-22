Театр танца Аллы Духовой TODES приглашает на премьеру!

Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…» станет открытием.

Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой — это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

На сцене меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, счастью.