Театр танца Аллы Духовой TODES

В Тульской филармонии пройдет юбилейный концерт в честь 30-летия театра танца Аллы Духовой.

Театр танца TODES приглашает Вас на премьеру! Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…» станет для Вас открытием. Это своеобразное посвящение 30-летию творчества Театра.

«И приснится же такое…» — это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова.

На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, безграничному счастью!

Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой — это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!