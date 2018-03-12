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Так не бывает

Так не бывает

Искромётная комедия с ярким сюжетом. Здесь можно вдоволь посмеяться и повеселиться, каждый найдет себе героя по душе. 

А музыка, написанная столичными авторами Кимом Брейтбургом и Евгением Муравьевым, заставит вас аплодировать в такт и подпевать актерам.   Главные герои спектакля – одинокая помещица с дочерью и их соседи (отставной полковник-вдовец и его сын – поручик гусарского полка).

Конфликтная ситуация оборачивается закрученной любовной историей. Незамысловатый актуальный сюжет затрагивает темы богатства, чести, достоинства и любви, интересующие людей во все времена.  

В жанре водевиля нельзя быть абсолютно серьезным, ведь здесь правят искрометный юмор и зажигательная музыка, окрашивающие все в яркие тона. Но становится понятно, что разговор-то идет на важные темы, которые как нельзя лучше применимы к современной реальности.
 

Стоимость: 150Р. (льготный)

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
31 марта 2018, суббота
12:00
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