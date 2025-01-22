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Владыки небес

Владыки небес

Премьера:
24.01.2025
 
Режиссер:
Абхишек Анил Капур, Сандип Кевлани
  
Актеры:
Акшай Кумар, Нимрат Каур, Сара Али Кхан, Вир Пахария, Шарад Келкар, Лина Шарма, Маниш Чаудхари, Тим Хадсон, Брайан Лоренс, Рама Кришна Дикшит
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
150 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Фильм основан на реальных событиях. Это захватывающая история одного из самых смертоносных авиаударов между Индией и Пакистаном. Дань храбрости, самопожертвованию и несгибаемому мужеству.

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