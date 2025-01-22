Владыки небес

Премьера: 24.01.2025

Режиссер: Абхишек Анил Капур, Сандип Кевлани

Актеры: Акшай Кумар, Нимрат Каур, Сара Али Кхан, Вир Пахария, Шарад Келкар, Лина Шарма, Маниш Чаудхари, Тим Хадсон, Брайан Лоренс, Рама Кришна Дикшит

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 150 минут

Возрастные ограничения: 16+

Фильм основан на реальных событиях. Это захватывающая история одного из самых смертоносных авиаударов между Индией и Пакистаном. Дань храбрости, самопожертвованию и несгибаемому мужеству.