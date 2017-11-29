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Шоу под дождём

Шоу под дождём

Санкт-петербургский театр танца «Искушение» представит новую программу «Шоу под дождём 3: Признание в любви». Финальные номера шоу будут исполнены под потоками воды!

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Программа меняется из раза в раз, добавляются новые номера, меняется структура шоу. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера всегда индивидуальны. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» гарантирует, что зрители окунутся в бурю эмоций, и почувствуют безграничную силу танца. В финал номера исполняются под потоками воды!

Хореограф и руководитель — Рустам Надыршин.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 февраля 2018, вторник
19:00
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