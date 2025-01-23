Нормальная семья

Премьера: 23.01.2025

Режиссер: Хо Чжин Хо

Актеры: Соль Ген Гу, Чан Дон Гон, Ким Хи Э, Клаудия Ким

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Джэ Ван, меркантильный адвокат по уголовным делам, и его младший брат Джэ Гю, высокоморальный врач, раз в месяц вместе со своими женами встречаются за ужином. Однажды в сеть утекает запись с камеры наблюдения, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Полиция начинает расследование, но поскольку лиц преступников не видно, дело ни к чему не приводит. Однако, посмотрев запись, родственники раскрывают шокирующую тайну. Очередной ужин начинается в напряженной атмосфере...