Нормальная семья
Премьера:
23.01.2025
Режиссер:
Хо Чжин Хо
Актеры:
Соль Ген Гу, Чан Дон Гон, Ким Хи Э, Клаудия Ким
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
Джэ Ван, меркантильный адвокат по уголовным делам, и его младший брат Джэ Гю, высокоморальный врач, раз в месяц вместе со своими женами встречаются за ужином. Однажды в сеть утекает запись с камеры наблюдения, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Полиция начинает расследование, но поскольку лиц преступников не видно, дело ни к чему не приводит. Однако, посмотрев запись, родственники раскрывают шокирующую тайну. Очередной ужин начинается в напряженной атмосфере...
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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