  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Нормальная семья - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Нормальная семья

Нормальная семья

Премьера:
23.01.2025
 
Режиссер:
Хо Чжин Хо
  
Актеры:
Соль Ген Гу, Чан Дон Гон, Ким Хи Э, Клаудия Ким
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Джэ Ван, меркантильный адвокат по уголовным делам, и его младший брат Джэ Гю, высокоморальный врач, раз в месяц вместе со своими женами встречаются за ужином. Однажды в сеть утекает запись с камеры наблюдения, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Полиция начинает расследование, но поскольку лиц преступников не видно, дело ни к чему не приводит. Однако, посмотрев запись, родственники раскрывают шокирующую тайну. Очередной ужин начинается в напряженной атмосфере...

0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 25 января 2024
Майский
Клаустрофобы. Хижина в лесу
14 - 22 января
Алмаз Синема
Елки-11
11 декабря - 22 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Четыре четверти
16 - 22 января
Синема Стар
Танго темной лошадки
31 мая - 22 января 2024
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 22 января 2024
Синема Стар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.