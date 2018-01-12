Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете — история двух веронских возлюбленных Ромео и Джульетты. Эта бессмертная трагедия Шекспира уже более четырех столетий бередит сердца миллионов неравнодушных людей — она живет в искусстве как образец чистой и настоящей любви, которая смогла победить злость, вражду и смерть. Одной из самых ярких музыкальных интерпретаций этой истории за все время ее существования является балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Композитору удалось удивительным образом «перенести» в балетную партитуру всю сложную ткань шекспировского повествования.

14 февраля — в День влюбленных вы сможете насладиться балетным спектаклем «Ромео и Джульетта» в исполнении Русского Национального Классического балета под руководством Анны Нехлюдовой — молодого коллектива, основанного в Москве. Но за то небольшое время, которое он существует в балетном мире, зарекомендовавшего себя как профессиональный, трудолюбивый коллектив, который не останавливается на достигнутом, а постоянно ищет новые решения для своих спектаклей.

РНКБ на сегодняшний день состоит из выпускников Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург), Перми, Уфимской хореографической школы им. Рудольфа Нуриева и других известных балетных школ России.

В коллективе работают не только выпускники российских балетных школ, талантливая перспективная молодежь, но и артисты имеющие опыт работы на сцене — лауреаты международных конкурсов и заслуженные артисты России. РНКБ уделяет много внимания воспитанию новых талантов и сохранению национальной традиции выдающихся русских балетов.

Репертуар труппы составляют балеты классического наследия. «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая Красавица», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Баядерка», «Золушка» и другие замечательные балеты.

Русский Национальный Классический балет большую часть времени гастролирует по миру. Спектакли очень тепло и с успехом встречают зрители разных стран Европы, Америки, Азии и Африки. За небольшую творческую жизнь у коллектива появились свои поклонники и почитатели в разных уголках планеты, которые с нетерпением ждут приезда артистов и новых спектаклей. Коллектив гастролирует не только за рубежом, артисты не забывают и про своего зрителя. Гастролируя по России, РНКБ ставит перед собой задачу донести это прекрасное искусство — балет, не растеряв ни одной его составляющей, до зрителя в разных уголках нашей большой Родины. Коллектив с трепетом бережет и хранит русское классическое наследие балета. Старается сделать каждый спектакль ярким, праздничным и незабываемым.