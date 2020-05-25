Онлайн-трансляция спектакля «Д'Артаньян»

29 мая в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля в 2-х действиях по роману А.Дюма «Д'Артаньян» по пьесе М.Бартенева.

Молодой гасконец д'Артаньян приезжает в Париж, чтобы стать мушкетёром. И в первый же день нарывается на дуэль с тремя опытными мушкетёрами — Атосом, Портосом и Арамисом. Дуэль, которая сделает их друзьями на всю жизнь.

На дворе XVII век, страной правят безвольный Людовик XIII и всемогущий кардинал Ришелье. И четверо мушкетёров постоянно оказываются на пути бесчисленных интриг кардинала. А ведь нет ничего опаснее, чем мешать Ришелье и в особенности его агенту — загадочной Миледи, соблазнительнице и отравительнице с тёмным прошлым.