Онлайн-трансляция спектакля «Д'Артаньян»
29 мая в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля в 2-х действиях по роману А.Дюма «Д'Артаньян» по пьесе М.Бартенева.
Молодой гасконец д'Артаньян приезжает в Париж, чтобы стать мушкетёром. И в первый же день нарывается на дуэль с тремя опытными мушкетёрами — Атосом, Портосом и Арамисом. Дуэль, которая сделает их друзьями на всю жизнь.
На дворе XVII век, страной правят безвольный Людовик XIII и всемогущий кардинал Ришелье. И четверо мушкетёров постоянно оказываются на пути бесчисленных интриг кардинала. А ведь нет ничего опаснее, чем мешать Ришелье и в особенности его агенту — загадочной Миледи, соблазнительнице и отравительнице с тёмным прошлым.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
29 мая 2020, пятница
18:00
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
11 июня, четверг 12:00
₽ Билеты: 500 ₽