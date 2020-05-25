афиша
афиша
Регистрация
Онлайн-трансляция спектакля «Д'Артаньян»

Онлайн-трансляция спектакля «Д'Артаньян»

29 мая в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля в 2-х действиях по роману А.Дюма «Д'Артаньян» по пьесе М.Бартенева.

Молодой гасконец д'Артаньян приезжает в Париж, чтобы стать мушкетёром. И в первый же день нарывается на дуэль с тремя опытными мушкетёрами — Атосом, Портосом и Арамисом. Дуэль, которая сделает их друзьями на всю жизнь.

На дворе XVII век, страной правят безвольный Людовик XIII и всемогущий кардинал Ришелье. И четверо мушкетёров постоянно оказываются на пути бесчисленных интриг кардинала. А ведь нет ничего опаснее, чем мешать Ришелье и в особенности его агенту — загадочной Миледи, соблазнительнице и отравительнице с тёмным прошлым.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
29 мая 2020, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
11 июня, четверг 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.