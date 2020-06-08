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Онлайн-трансляция драмы «Гроза»

Онлайн-трансляция драмы «Гроза»

12 июня в сообществе ТЮЗа пройдет состоится трансляция записи драмы «Гроза» по пьесе А.Н.Островского. Только появившись на свет, пьесы Островского были обречены стать русской классикой: настолько ярки и одновременно обобщены характеры его героев.

"Гроза" - история отчаявшейся души, история любви сильной женщины в мире несостоятельных мужчин. Гроза - это символ душевного смятения героини, борьбы чувсв, нравственного возвышения в трагической любви, и в то же время - воплощение страха, под игом которого живут люди.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
12 июня 2020, пятница
18:00
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Касса
Пассажиры
Купить билет
1 сентября, вторник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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