Онлайн-трансляция драмы «Гроза»

12 июня в сообществе ТЮЗа пройдет состоится трансляция записи драмы «Гроза» по пьесе А.Н.Островского. Только появившись на свет, пьесы Островского были обречены стать русской классикой: настолько ярки и одновременно обобщены характеры его героев.

"Гроза" - история отчаявшейся души, история любви сильной женщины в мире несостоятельных мужчин. Гроза - это символ душевного смятения героини, борьбы чувсв, нравственного возвышения в трагической любви, и в то же время - воплощение страха, под игом которого живут люди.