Онлайн-трансляция драмы «Гроза»
12 июня в сообществе ТЮЗа пройдет состоится трансляция записи драмы «Гроза» по пьесе А.Н.Островского. Только появившись на свет, пьесы Островского были обречены стать русской классикой: настолько ярки и одновременно обобщены характеры его героев.
"Гроза" - история отчаявшейся души, история любви сильной женщины в мире несостоятельных мужчин. Гроза - это символ душевного смятения героини, борьбы чувсв, нравственного возвышения в трагической любви, и в то же время - воплощение страха, под игом которого живут люди.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
12 июня 2020, пятница
18:00
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽