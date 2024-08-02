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Маленький Потап умирал в коробке

Маленький Потап умирал в коробке

Неизвестно, кого и чем обидел маленький Потап, найденный подростками умирающим в коробке. Беспомощный жалкий комочек со следами жестоких избиений или попавший под колеса автомобиля, уже не пищал даже. Он просто тихо плакал от жуткой боли и не знал, куда спрятаться от ужаса и страха.

Ребята, схватив щенка, понесли его в ближайшую ветклинику, но там врачи брезгливо глянули на щенка и выставили коробку за дверь. К счастью, Потапчика забрали волонтеры. Он выжил.

Сейчас малышу два месяца. Он чудесный и благодарный ребенок. Вследствие черепно-мозговой травмы остался слепым. Потап должен жить в семье и быть счастливым.

Если вы хотите приютить Потапа, звоните по тел. +7-950-902-74-72 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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