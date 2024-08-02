День пряника, семейный фест в Ясной Поляне и чемпионат по пляжному регби: выходные в Туле

День пряника
Где: Ремесленный двор «Добродей».
3 августа в ремесленном дворе «Добродей» пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника».
Это по любви
Где: Поляна Ивент.
Стоимость: от 2000 руб.
4 августа в «Поляне Ивент» пройдет семейный фестиваль «Это по любви».
Что будет: много музыки, классных локаций, мастер-классов, фуд-корт, маркет, зона активностей, винный корнер, фотозона, спектакль для всей семьи, семейная гостиная, шоу мыльных пузырей
День рождения Тульского экзотариума
Где: Тульский экзотариум.
4 августа Тульский экзотариум приглашает всех желающих на день рождения. Большой праздник состоится сразу в двух локациях: в старом здании на ул. Октябрьской и в новом – в ЦПКиО им. П. П. Белоусова..
Открытое первенство по пляжному регби
Где: База отдыха «Шахтер».
4 августа на территории базы отдыха «Шахтер» состоится открытое первенство по пляжному регби среди мужских команд.
Охота как искусство
Где: Ясная Поляна.
3 августа в Ясной Поляне состоится фестиваль «Охота как искусство».
Откроет фестиваль театральная постановка артистов Тульского академического театра драмы — отрывок «На тяге» из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
3 августа в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».