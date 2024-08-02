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День пряника, семейный фест в Ясной Поляне и чемпионат по пляжному регби: выходные в Туле

День пряника, семейный фест в Ясной Поляне и чемпионат по пляжному регби: выходные в Туле

А еще День рождения экзотариума и охотничий фестиваль — в нашем обзоре выходных.

День пряника

Когда: 3 августа, суббота, 11.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

День пряника

3 августа в ремесленном дворе «Добродей» пройдет IX Всероссийский фестиваль «День пряника».

 

Это по любви

Когда: 4 августа, воскресенье, 13.00.

Где: Поляна Ивент.
Стоимость: от 2000 руб. 

Это по любви

4 августа в «Поляне Ивент» пройдет семейный фестиваль «Это по любви».

Что будет: много музыки, классных локаций, мастер-классов, фуд-корт, маркет, зона активностей, винный корнер, фотозона, спектакль для всей семьи, семейная гостиная, шоу мыльных пузырей

 

День рождения Тульского экзотариума

Когда: 4 августа, воскресенье, 11.00, 14.00.

Где: Тульский экзотариум.

День рождения Тульского экзотариума

4 августа Тульский экзотариум приглашает всех желающих на день рождения. Большой праздник состоится сразу в двух локациях: в старом здании на ул. Октябрьской и в новом – в ЦПКиО им. П. П. Белоусова..

 

Открытое первенство по пляжному регби

Когда: 4 августа, воскресенье, 13.00.

Где: База отдыха «Шахтер».

Открытое первенство по пляжному регби

4 августа на территории базы отдыха «Шахтер» состоится открытое первенство по пляжному регби среди мужских команд.

 

Охота как искусство

Когда: 3 августа, суббота, 11.00.

Где: Ясная Поляна.

Охота как искусство

3 августа в Ясной Поляне состоится фестиваль «Охота как искусство».

Откроет фестиваль театральная постановка артистов Тульского академического театра драмы — отрывок «На тяге» из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 3 августа, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые розы, розовые слоны

3 августа в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши – немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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вчера, в 11:31 0
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