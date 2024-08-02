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  5. Эту девочку никто не ждет из отлова. Возьмите ее домой - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
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Зверьё моё
Эту девочку никто не ждет из отлова. Возьмите ее домой

Эту девочку никто не ждет из отлова. Возьмите ее домой

Эту девчушку забрали с территории предприятия в отлов «Континент». Возвращения собаки на предприятии никто не ждет, тем более, что местные собаки ее там не жалуют.

Что ждет девчонку дальше, остается только догадываться.

Вдруг у кого-то екнет сердце, и малышка обретет шанс на лучшую жизнь. Она очень добрая и контактная. Присмотритесь!

По вопросам удочерения звоните по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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