Памятка: как выбрать подарок кофеману

Одна из самых насущных проблем всех друзей и близких кофеманов. Когда я работал в кофейне, стабильно раз в две недели приходил человек и просил помочь с выбором подарка. И все бы ничего, но обычно - это выстрел вслепую. Поэтому я решил написать небольшую памятку о том, что невзначай спросить у вашего кофемана и на что обратить внимание при выборе, чтобы непременно угодить ему.



Если дарите кофе:

1. Узнайте какой кофе он обычно готовит

Самый очевидный, но никогда не исполняемый пункт. На всякий случай объясню почему это важно.

Для разных методов приготовления используется разный кофе. Например: для френч-пресса обычно используют зерно светлой обжарки, а помол берут самый крупный, что есть, а для турки напротив - зачастую берут зерно средней обжарки и самый мелкий помол. Но и тут могут быть свои исключения. Каждый из нас пьет кофе по-разному, поэтому на всякий случай уточните есть ли у вашего кофемана какой-то свой особый рецепт или он придерживается классики.

Что касается степени обжарки. Перечислю для какого способа какая обжарка обычно используется, предпочтения вашего кофемана могут отличаться, но это классический выбор:

Светлая

Турка - кофе будет более кислотным и сладким, но менее крепким. Делают так нечасто, но делают

Мокка

Воронка, пуровер, кемекс

Френч-пресс

Средняя

Автоматическая кофемашина

Рожковая кофемашина

Турка - тот самый крепкий кофе, к которому мы все привыкли

Мокка - если хочется что-то более тельное и горькое

Френч-пресс - знаю, что некоторые люди так готовят кофе покрепче, а потом смешивают его с молоком

Темная

Автоматическая кофемашина

Рожковая Кофемашина

2. Узнайте какой кофе ему нравится

Тут все зависит от степени вовлеченности в кофе. Если знаете, что человек классно разбирается в кофе - закиньте удочку про страны и обработки. Если нет - спросите про любимую фирму или обжарку. Это поможет вам сориентировать бариста и он подскажет вам лучший вариант. Уже писал статью про некоторые виды обработок, подробно про них рассказал тут. Здесь же просто перечислю на что ориентироваться, чтобы угодить вашему кофеману.

Мытая обработка - более кислотный и лёгкий кофе

Натуральная обработка - более сладкий и плотный кофе

Анаэробная обработка - в этом случае лучше уточнить у бариста или прочитать описание на сайте продавца, тут все сильно рознится. Но зачастую это сладкий кофе с нотами алкоголя.

Если выбирать из стран, то:

Африка - сплошь вкусная кислятина

Азия - не слишком выдающийся, но сбалансированный и стабильный кофеек

Индонезия и все, что рядом - специфический кофе с нотами древесины, специй и, как правило, чернослива

Куба, Бразилия - добротный, горький, насыщенный кофе

Южная Америка (за исключением Бразилии и Мексики) - Сладкий, фруктовый кофе, с низкой степенью горечи

Если собираетесь дарить аксессуары:



1. Узнайте в чем он готовит кофе или в чем хотел бы

Тут так же важно учитывать стиль жизни вашего кофемана. Допустим, если он часто варит кофе в походах или много путешествует - вам сильно повезло. Существует масса аксессуаров и продуктов, которые позволяют легко пить кофе в поездках. Если же он пьет кофе в каком-то из классических вариантов, то рекомендую присмотреться к аксессуарам для этого метода приготовления или более лучшим версиям версиям того, что есть у вашего кофемана.

В случае с аксессуарами настоятельно рекомендую заходить на сайты обжарщиков кофе в раздел аксессуары, выбирать нужный вам вариант и сравнивать цены с маркетплейсами, так как там они стоят, как правило, меньше на 10-15%. А выбирать сразу на маркетплейсах не стоит, так как на первых страницах так 5 продается тот еще шлак, чего не наблюдается на специализированных сайтах. Так недавно поступил и я. У одного моего хорошего друга был день рождения. Он часто в разъездах и всегда носит с собой свой кофейный рюкзачок со всем необходимым. И у него было уже почти все: мини-мокка, мини-турка, две кофемолки, набор дрипов и так далее. Но не было френч-пресса. Я зашел на подобный сайт, нашел вот этого красавца, который как раз был достаточно компактным для переноски и при этом красивым:

На сайте он стоил около 3000 тысяч рублей + доставка. На маркетплейсе я купил его за 1800.



2. Узнайте есть ли у него кофемолка

Самый беспроигрышный вариант. Много у кого дома либо нету кофемолки вообще, либо она не совсем хорошая. Больше, конечно, подходит тем, кто собирается потратить круглую сумму на подарок. Потому что ручные кофемолки или сносные автоматические будут стоить от 5-7 тысяч и выше. Варианты дешевле я бы не советовал из-за сомнения в их качестве. Жернова кофемолок делаются из хорошего и не слишком дешевого металла, который вряд ли будет в кофемолке за полторы тысячи. Экономить так же не стоит, потому что хорошая кофемолка - это надолго.

На самом деле, один из самых лучших подарков тем, кто готовит кофе дома. Если человек молит кофе там же, где покупает - кофе портится довольно быстро. Конечно же лучше покупать его в зернах и молоть дома по мере необходимости. Кроме того, согласитесь, молоть кофе - прекрасная часть утреннего кофейного ритуала. Чего стоит один запах свежемолотого кофе.

Если дарите мерч или что-то необычное

Узнайте любимую компанию по обжарке кофе и зайдите к ним на сайт, обычно у всех есть прикольные наклейки с кофейной тематикой, конечно же. И мерч, вроде футболок, толстовок и шопперов. Тоже очень приятный подарок.

С чем-то необычным труднее, тут стоит провести самостоятельное расследование, но что лично мне кажется классным приобретением - каскара. Это высушенная мякоть кофейной ягоды, на вкус как очень сладкий шиповник. Можно заваривать и пить горячим, а можно заварить, остудить и пить как компот. Кофеина там меньше, чем в кофе, но больше, чем в большинстве чаев. Так же продается у большинства обжарщиков. Так же можно присмотреться к кофейным конструкторам.

Еще немного идей:

Адвент календарь с кофе Месячный запас дрип-кофе Красивая подставка под турку Кофе, обжаренный на дровяном ростере (так и забейте в гугл, интересная вещь) Питчер с красивым рисунком (много на китайских площадках) Билет на кофейную выставку (вроде PIR expo или coffee tea cacao) Сертификаты на разные суммы

Надеюсь помог вам чуть лучше понять что вам стоит выбрать в качестве подарка. Главное, помните - лучший подарок для всех (и даже для кофеманов) - это внимание. А в остальном просто любите и берегите их, нас итак достаточно мало) Всем вкусного кофейка!