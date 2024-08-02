6 лучших комментариев: 26 июля - 2 августа

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Пьяный туляк размахивал пистолетом около палатки СВШ в Заречье
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Силовики проверили мигрантов на складе Wildberries в Тульской области
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Жители Косой Горы: «Наша школа осталась без стены!»
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Дмитрий Миляев попросил министра спорта построить в Туле новый 50-метровый бассейн
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Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского
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На ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделят 50 млн рублей
Лучший комментатор недели - ...