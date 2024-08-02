Квадробер, будь человеком! Кто же эти дети в звериных масках на улицах Тулы?

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

Разберемся, кто такие квадроберы, почему вокруг них столько шумихи и узнаем мнение экспертов: квадробика — безобидная игра или что-то опасное?

Кто есть кто под маской?

Для начала разберемся в основных понятиях.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») в первоначальном виде– техника спортивного бега на четырех конечностях, которую «придумал» японец Кеничи Ито в далеком 2008 году. Сейчас квадробикой называют популярный среди детей и подростков (7-14 лет) тренд, нечто среднее между хобби, субкультурой и активной игрой. Квадроберы самостоятельно мастерят несложные костюмы (маска, хвостик, перчатки), имитируют поведение животных и соревнуются в выполнении трюков: прыжки через препятствия, бег на четвереньках и другие.

(от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») в первоначальном виде– техника спортивного бега на четырех конечностях, которую «придумал» японец Кеничи Ито в далеком 2008 году. Сейчас квадробикой называют популярный среди детей и подростков (7-14 лет) тренд, нечто среднее между хобби, субкультурой и активной игрой. Квадроберы самостоятельно мастерят несложные костюмы (маска, хвостик, перчатки), имитируют поведение животных и соревнуются в выполнении трюков: прыжки через препятствия, бег на четвереньках и другие. Террианцы — это дети в масках и с пушистым хвостами, прыгающие по лужайке на руках и ногах. Как раз из-за способа передвижения террианцев стали называть квадроберами — по сути оба термина описывают одно и то же. Далее в тексте мы и будем называть их квадроберами.

— это дети в масках и с пушистым хвостами, прыгающие по лужайке на руках и ногах. Как раз из-за способа передвижения террианцев стали называть квадроберами — по сути оба термина описывают одно и то же. Далее в тексте мы и будем называть их квадроберами. Агроквадроберы (от англ. angry — «злобный», «гневный» и «квадробер») — враждебные представители движения, которые пристают к прохожим, нападают на их питомцев и едят корм для животных.

(от англ. angry — «злобный», «гневный» и «квадробер») — враждебные представители движения, которые пристают к прохожим, нападают на их питомцев и едят корм для животных. Фурри — субкультура поклонников человекоподобных животных. Несмотря на похожие пушистые костюмы, квадроберы не имеют к фурри никакого отношения. В квадробике переодевание в популярных персонажей — не главное. А для фурри пошив костюмов и перевоплощение в персонажа играют ключевую роль. Тем не менее, целевые аудитории этих субкультур могут пересекаться.

Волки в овечьей шкурке?

Казалось бы — обычная костюмированная игра. Что в ней такого, из-за чего детей и подростов начали массово травить в соцсетях? Ответ очевиден и стар, как мир.

Отклонение от общепринятой нормы большинство воспринимает враждебно. И это нормально для нашей психики. Особенно при недостатке информации.

Квадроберов часто ассоциируют с нападениями на прохожих: так о них чаще всего пишут паблики и СМИ. Поэтому, обобщая, читатель начинает соотносить все движение квадроберов с — безусловно — жуткими инцидентами. Из-за этого на квадроберах ставят незаслуженное клеймо.

Та же участь постигла вышеупомянутых фурри — безобидное на деле сообщество грозятся запретить за пропаганду нетрадиционных ценностей и прировнять к экстремистским движениям. А все из-за сомнительной деятельности и репутации отдельных личностей.

«Хейтеров у квадробики предостаточно»

Чтобы узнать экзотическое направление изнутри, мы взяли интервью у настоящего квадробера. Однако расспросить его лично было задачкой со звездочкой.

Найти тематические группы и чаты знакомств — дело двух минут. Другой вопрос, что состоящие в сообществе подростки либо закрывают личные странички от посторонних, либо выдворяют «чужаков» из бесед. И это замечательно: судя по личному опыту общения, с кибербезопасностью у современного поколения все в порядке.

Но нам удалось найти настоящего квадробера.

Алёна, 10 лет, квадробер

— О квадробике я узнала примерно год назад — увидела ролики в интернете. Считаю, что это обычный спорт, потому что бегать и прыгать как кошки, собаки и волки непросто, нужна хорошая подготовка. И это меня развивает!

Чтобы стать квадробером, многого не нужно: маска под стереотип (стереотип — это животное), хвост тоже под стереотип. И перчатки. Все это мы заказали на WB вместе с мамой. Получился крутой костюм!

Сначала я занималась дома, прыгала, снимала ролики и выкладывала их на свой канал в Likee. Потом в Пролетарском парке увидела ребят, которые тоже квадробили. Познакомились, гуляем вместе, обменялись телефонами. Теперь общаемся в чате, кстати, не только о квадробике, а на любые темы.

Когда гуляем, мы просто прыгаем и бегаем, так же как другие дети, только с хвостами и в масках. Когда надоедает — снимаем наряд. Моя квадроберская компания никогда не обижает прохожих, ни к кому не пристает, никого не трогает.

Как-то раз мы увидели в одном тульском телеграм-канале видео про нашу компанию, в посте было написано, что квадроберы в парке напали на прохожих. Это неправда! И на видео ничего такого не было! Зачем врать?! Под постом — множество агрессивных комментариев про квадроберов. Вот я считаю, что такие каналы и делают из нас нехороших и злых, поэтому и хейтеры у нас появляются. Это очень обидно.

Хейтеров у квадробики предостаточно. Часто это взрослые, на это мы стараемся не обращать внимание. Много наших ровесников, которые хейтят нас. С ними просто не общаемся. А есть и такие, кто сначала хейтил квадроберов, а потом примкнул к нам!

Юлия, мама Алёны

— О том, что такое квадробика, я узнала от своей 10-летней дочки. Сначала ей просто нравились ролики квадроберов в Likее и шортсах YouTube, где люди в масках животных и с хвостами элегантно прыгали и бегали на четырех «лапах». Позднее она и сама втянулась, нашла «своих», и вместе с маской волка и пушистым хвостиком обрела новую компанию друзей.

В этом детском хобби я не вижу ничего дурного. Дети просто играют! Когда мы были маленькими, то играли в войнушку и индейцев, в продавцов в магазине, бегали с игрушечными пистолетами или в шапках из перьев, «торговали» листьями с ближайшего куста. Уверена, что такое хобби ненадолго. Дети быстро растут.

Как родитель квадробера особенных трудностей я не испытываю. Некоторые знакомые стесняются гулять, например, в парке с переодетым ребенком. А я — нет. И дочь учу не обращать внимание на хейтеров: зависеть от чужого мнения — последнее дело.

Хейтеры, я думаю, появляются от зависти или от недостатка информации. В древности рыжих на кострах сжигали. От невежества и глупости.

На учебу или взаимоотношения в школе занятия квадробикой никак не повлияли. Возможно, потому что у дочки это просто невинное детское хобби. Как и в любой сфере увлечений или взглядов, встречается «перебор» — кто-то, может быть, и корм для животных начал есть, и носит маску дома. Но это же как сравнивать с горьким пьяницей того, кто бокал шампанского на Новый год выпил.

Что говорит психолог

Поставить точку в вопросе о влиянии квадробики нам поможет подростковый педагог-психолог с опытом работы более 16 лет — Екатерина Иноземцева.

Екатерина Иноземцева В первую очередь родителям нужно понимать, чем именно увлекся их ребенок: либо это серьезный вид спорта со сложными акробатическими элементами и физической нагрузкой, либо подражание ради хайпа. Необходимо изучить тему в интернете и поговорить с ребёнком: «Зачем? Что тебе нравится в этом? Каких результатов ты хочешь добиться?».

— Взрослых пугает, что дети подражают животным: «Как же так? Мы же люди!» — продолжает Екатерина. — Но важно помнить, что для развивающейся личности игровой компонент необходим. Если ребенок или подросток использует этот компонент для своего развития, то волноваться не о чем. Одна из ведущих деятельностей этого возраста — самопознание.

С помощью мимикрии (подражания) человек узнает себя. Это большое пространство для изучения своей личности.

Подростки создают свои миры и персонажей в них, делают костюмы собственными руками.

Еще одна рекомендация для родителей: постарайтесь «возглавить» увлечение своего ребенка — найдите профессионального взрослого тренера и сообщество, где ребенка будут направлять, вести к классному результату как физическому, так и психическому.

Опасность тут в том, что подростки, склонные к деструктивному поведению, могут под видом квадроберов нарушать общественный порядок намеренно, ради хайпа. Это удобно, так как лицо скрыто под маской. Те, кто серьёзно занимается под руководством взрослых, очевидно, знают правила и не будут хулиганить и вредить окружающим.

У всего есть свои границы, которые необходимо чувствовать — помогите ребенку выстроить их.

Бесконтрольное и фанатичное увлечение может привести к серьезным последствиям.

Сами же подростки, должны понимать, что играть надо в тех местах, которые для этого предназначены (спортивные, игровые площадки). Помнить об общих правилах поведения (их должны проговаривать взрослые). Если ребенок не может понять, где и как можно себя вести, а родитель не может ему это объяснить, всегда можно обратиться за помощью специалиста.

Знают ли туляки о квадробике?

Мы провели собственное исследование. В опросе участвовали 50 человек: 33 женщины и 17 мужчин преимущественно 19-25 лет — 52% опрошенных.

Туляки наслышаны о квадробике: 70% опрошенных точно знают, кто такие квадроберы, 4% усомнились, а оставшиеся 26% — не знают.

70% опрошенных точно знают, кто такие квадроберы, 4% усомнились, а оставшиеся 26% — не знают. 66,4% опрошенных узнали о движении из соцсетей (мемы, обзоры от блогеров и др.), 21% — от близких и знакомых, и лишь 9% указали в качестве источников информации СМИ.

(мемы, обзоры от блогеров и др.), 21% — от близких и знакомых, и лишь 9% указали в качестве источников информации СМИ. Большинство (69,4%) нейтрально относится к квадроберам : «Пытаюсь не осуждать людей, но, если честно, нахожу это увлечение странным», «Дети развлекаются, и ладно. Каждый волен выражаться, как хочет. Главное, чтобы не кусались», «Пока они не едят собачий корм и не рискуют жизнью, все нормально. Гуляют по улице, дышат воздухом. Раньше дети так же изображали животных, просто без интернета это не так освещалось».

: «Пытаюсь не осуждать людей, но, если честно, нахожу это увлечение странным», «Дети развлекаются, и ладно. Каждый волен выражаться, как хочет. Главное, чтобы не кусались», «Пока они не едят собачий корм и не рискуют жизнью, все нормально. Гуляют по улице, дышат воздухом. Раньше дети так же изображали животных, просто без интернета это не так освещалось». Противники (28,6%) приводят в свою защиту такие аргументы : «Кусают людей на улице», «На лицо явные признаки психического заболевания!», «Стайка детей в масках собак порвала мне платье!», «Стыдоба! Унижает человеческое достоинство!», «Негоже детям Божьим зверям уподобляться».

: «Кусают людей на улице», «На лицо явные признаки психического заболевания!», «Стайка детей в масках собак порвала мне платье!», «Стыдоба! Унижает человеческое достоинство!», «Негоже детям Божьим зверям уподобляться». 43,5% респондентов считает, что квадробика может быть полезна , потому что развивает фантазию, является активным видом отдыха (что особенно важно в век интернета и сидячего образа жизни), помогает наладить социальные контакты и найти друзей по интересам.

, потому что развивает фантазию, является активным видом отдыха (что особенно важно в век интернета и сидячего образа жизни), помогает наладить социальные контакты и найти друзей по интересам. 56,5% отрицают всякую пользу квадробики — мол, она травмоопасна, нарушает целостность самосознания, провоцирует социально опасное поведение и просто нелепо выглядит.

— мол, она травмоопасна, нарушает целостность самосознания, провоцирует социально опасное поведение и просто нелепо выглядит. В ходе опроса участники иногда затруднялись однозначно оценить феномен : кто-то отмечал приемлемость квадробики для определенных возрастных групп, кто-то настаивал на индивидуальных особенностях поведения и восприятия игры каждым человеком, а кто-то так и не смог объяснить причины своего отношения (в том числе из-за дефицита информации и экспертного мнения).

: кто-то отмечал приемлемость квадробики для определенных возрастных групп, кто-то настаивал на индивидуальных особенностях поведения и восприятия игры каждым человеком, а кто-то так и не смог объяснить причины своего отношения (в том числе из-за дефицита информации и экспертного мнения). Несмотря всеобщую осведомленность, лично с квадроберами туляки либо не встречались (63,3%), либо видели их редко (32,7%).

На поверку квадробика оказалась очередной подростковой субкультурой. Конечно, ее приверженцы — как в свое время гики, эмо, винишко-тян и тамблер-герл — зачастую остаются непонятыми (или понятыми буквально). Но это не так важно. Терпимость к особенностям друг друга, чувство такта и доверительные детско-родительские отношения — вот, что действительно важно!

А что вы думаете об этом, друзья? Пишите в комментариях!