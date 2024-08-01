Стали известны обстоятельства трагического ДТП на Калужском шоссе

Фото Артема Жильцова.

Myslo стали известны предварительные обстоятельства трагического ДТП на Калужском шоссе, которое произошло накануне, 31 июля. Напомним, в аварии участвовали 7 автомобилей.

По информации нашего источника нам удалось восстановить предварительную картину события.

Водитель Chevrolet Captiva перестроился в предназначенную для разгона правую полосу столкнулся с ехавшим там на скорости TANK 500. После этого Chevrolet влетел в Volkswagen Polo, который от удара столкнулся с Nissan X-Trail.

Через несколько машин TANK 500 врезался в Lada Largus и от удара вылетел на полосу встречного движения, где влетел в медицинский УАЗ. Lada Largus тем временем столкнулся с попутным Chevrolet Niva.

Напомним, на участке в районе онкоцентра столкнулись 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. В Минздраве рассказали, что врачи добрались до места аварии за 11 минут. К тому моменту 65-летняя женщина — фельдшер Ленинской районной больницы, которая в момент аварии находилась в автомобиле неотложной помощи, уже скончалась.

Двух мужчин — водителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Водитель «неотложки» находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая помощь. Водитель легкового автомобиля осмотрен специалистами и продолжит лечение амбулаторно.

После массового ДТП туляки спорят о расширении дороги около онкоцентра. Большинство местных жителей уверены, что дорога «морально устарела» и нуждается в обновлении.