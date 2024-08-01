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Стали известны обстоятельства трагического ДТП на Калужском шоссе
Фото Артема Жильцова.

Стали известны обстоятельства трагического ДТП на Калужском шоссе

Myslo попытался восстановить череду событий.

Myslo стали известны предварительные обстоятельства трагического ДТП на Калужском шоссе, которое произошло накануне, 31 июля. Напомним, в аварии участвовали 7 автомобилей.

По информации нашего источника нам удалось восстановить предварительную картину события. 

Водитель Chevrolet Captiva перестроился в предназначенную для разгона правую полосу столкнулся с ехавшим там на скорости TANK 500. После этого Chevrolet влетел в Volkswagen Polo, который от удара столкнулся с Nissan X-Trail. 

Через несколько машин TANK 500 врезался в Lada Largus и от удара вылетел на полосу встречного движения, где влетел в медицинский УАЗ. Lada Largus тем временем столкнулся с попутным Chevrolet Niva.

 

Напомним, на участке в районе онкоцентра столкнулись 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы.  В Минздраве рассказали, что врачи добрались до места аварии за 11 минут. К тому моменту 65-летняя женщина — фельдшер Ленинской районной больницы, которая в момент аварии находилась в автомобиле неотложной помощи, уже скончалась. 

Двух мужчин — водителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Водитель «неотложки» находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая помощь. Водитель легкового автомобиля осмотрен специалистами и продолжит лечение амбулаторно.

После массового ДТП туляки спорят о расширении дороги около онкоцентра. Большинство местных жителей уверены, что дорога «морально устарела» и нуждается в обновлении.

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сегодня, в 18:28 0
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