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Месяц в деревне

Месяц в деревне

Курский драматический театр им. Пушкина представит безжалостный романс по повести И. Тургенева «Месяц в деревне» в рамках своих гастролей.

Это премьерная постановка приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя И. С. Тургенева. На фоне живописных пейзажей разворачивается запутанная история любовного треугольника.

Знойное лето. Полуденное ослепляющее солнце. Терпкий воздух прогрет, крепко пахнут луговые травы, густо наливаются плоды в садах и обильно спеют ягоды в лесной гуще. Это сладкая, чувственная и в тоже время такая беспощадная пора.

Рядом уже долгие годы муж, который давно ей наскучил, а верный любовник стал таким предсказуемым и податливым. Все стало блеклым и скучным, неинтересным. Никакой эйфории и радости, давно нет новизны в жизни нашей героини — Натальи Петровны. И вот как глоток свежего воздуха, в ее жизнь врывается он — молодой учитель.

Что это? Может блажь и прихоть, или новая игра, азарт? Она готова на все, чтобы заполучить новый трофей. Он как ночная летняя гроза, которая не дает тебе спать — это завораживает и одновременно пугает.

Преград для нее не существует, и даже если твоя соперница — юное и беззащитное создание, которое впервые испытало прекрасное и нежное чувство — любовь.

 

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
23 апреля 2018, понедельник
18:30
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