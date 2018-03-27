Курский драматический театр им. Пушкина представит безжалостный романс по повести И. Тургенева «Месяц в деревне» в рамках своих гастролей.

Это премьерная постановка приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя И. С. Тургенева . На фоне живописных пейзажей разворачивается запутанная история любовного треугольника.

Знойное лето. Полуденное ослепляющее солнце. Терпкий воздух прогрет, крепко пахнут луговые травы, густо наливаются плоды в садах и обильно спеют ягоды в лесной гуще. Это сладкая, чувственная и в тоже время такая беспощадная пора.

Рядом уже долгие годы муж, который давно ей наскучил, а верный любовник стал таким предсказуемым и податливым. Все стало блеклым и скучным, неинтересным. Никакой эйфории и радости, давно нет новизны в жизни нашей героини — Натальи Петровны. И вот как глоток свежего воздуха, в ее жизнь врывается он — молодой учитель.

Что это? Может блажь и прихоть, или новая игра, азарт? Она готова на все, чтобы заполучить новый трофей. Он как ночная летняя гроза, которая не дает тебе спать — это завораживает и одновременно пугает.

Преград для нее не существует, и даже если твоя соперница — юное и беззащитное создание, которое впервые испытало прекрасное и нежное чувство — любовь.