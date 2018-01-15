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Хозяйка гостиницы

Хозяйка гостиницы

В Новомосковском театре драмы — комедия Карло Гольдони в двух действиях «Хозяйка гостиницы».

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Балетмейстер-постановщик — Марина Макарова.

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.

В 1753 году Карло Гольдони написал одну из лучших своих пьес «Трактирщица». В начале 20 века драматургический шедевр Гольдони получил новое название «Хозяйка гостиницы». Современники Гольдони отмечали, что пьеса идеально отображает действительность, однако вряд ли могли предположить, что она останется актуальной и в ХХI веке. Действие происходит в отеле для богатых постояльцев. Его хозяйка — красивая, предприимчивая дама. Любовь между холодной расчетливой женщиной и постояльцем вспыхивает неожиданно. Сложность их отношений в том, что у каждого уже давно сформировавшийся жизненный уклад, любимое дело. Как они поступят в этой ситуации — бросятся с головой в омут страстей или предпочтут высокому чувству привычную размеренную жизнь? Чего это будет им стоить? Ведь любовь, которая вспыхнула между ними — не просто приключение.

Действующие лица и исполнители:

  • Кавалер Рипафратта — Максим Казанцев;
  • Маркиз Форлипополи — Алексей Яблонский;
  • Альбафьорита «граф» — Вадим Нефёдов;
  • Мирандолина, хозяйка гостиницы — Марина Лагутина;
  • Ортензия, актриса — Ирина Товологина;
  • Деянира, актриса — Виктория Кузнецова;
  • Фабрицио, работник гостиниц — Максим Игнатов;
  • Денщик кавалера — Дмитрий Сокольцов;
  • Телохранители «Графа» — Егор Гречнев, Николай Вострецов.
Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
24 февраля 2018, суббота
18:00
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25 февраля 2018, воскресенье
18:00
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