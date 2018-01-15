В Новомосковском театре драмы — комедия Карло Гольдони в двух действиях «Хозяйка гостиницы».

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Балетмейстер-постановщик — Марина Макарова.

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.

В 1753 году Карло Гольдони написал одну из лучших своих пьес «Трактирщица». В начале 20 века драматургический шедевр Гольдони получил новое название «Хозяйка гостиницы». Современники Гольдони отмечали, что пьеса идеально отображает действительность, однако вряд ли могли предположить, что она останется актуальной и в ХХI веке. Действие происходит в отеле для богатых постояльцев. Его хозяйка — красивая, предприимчивая дама. Любовь между холодной расчетливой женщиной и постояльцем вспыхивает неожиданно. Сложность их отношений в том, что у каждого уже давно сформировавшийся жизненный уклад, любимое дело. Как они поступят в этой ситуации — бросятся с головой в омут страстей или предпочтут высокому чувству привычную размеренную жизнь? Чего это будет им стоить? Ведь любовь, которая вспыхнула между ними — не просто приключение.

Действующие лица и исполнители: