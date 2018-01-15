Хозяйка гостиницы
В Новомосковском театре драмы — комедия Карло Гольдони в двух действиях «Хозяйка гостиницы».
Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик — Ирина Блохина.
Балетмейстер-постановщик — Марина Макарова.
Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.
В 1753 году Карло Гольдони написал одну из лучших своих пьес «Трактирщица». В начале 20 века драматургический шедевр Гольдони получил новое название «Хозяйка гостиницы». Современники Гольдони отмечали, что пьеса идеально отображает действительность, однако вряд ли могли предположить, что она останется актуальной и в ХХI веке. Действие происходит в отеле для богатых постояльцев. Его хозяйка — красивая, предприимчивая дама. Любовь между холодной расчетливой женщиной и постояльцем вспыхивает неожиданно. Сложность их отношений в том, что у каждого уже давно сформировавшийся жизненный уклад, любимое дело. Как они поступят в этой ситуации — бросятся с головой в омут страстей или предпочтут высокому чувству привычную размеренную жизнь? Чего это будет им стоить? Ведь любовь, которая вспыхнула между ними — не просто приключение.
Действующие лица и исполнители:
- Кавалер Рипафратта — Максим Казанцев;
- Маркиз Форлипополи — Алексей Яблонский;
- Альбафьорита «граф» — Вадим Нефёдов;
- Мирандолина, хозяйка гостиницы — Марина Лагутина;
- Ортензия, актриса — Ирина Товологина;
- Деянира, актриса — Виктория Кузнецова;
- Фабрицио, работник гостиниц — Максим Игнатов;
- Денщик кавалера — Дмитрий Сокольцов;
- Телохранители «Графа» — Егор Гречнев, Николай Вострецов.