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Доходное место

Доходное место

У сочиненной в 1857 году пьесы «Доходное место» удивительная судьба: когда бы её ни ставили, она всегда оказывалась современной. Вот и сегодня, спустя полтора столетия, комедия А. Н. Островского не просто сохраняет свою свежесть, а более того — становится с каждым днем все актуальнее.

Это вечная история о том, до какой степени можно сохранять порядочность, человеческое достоинство, и что делать, когда жизнь заставляет идти на компромиссы со своей совестью.

В центре сюжета — молодой человек, который пытается остаться честным в мире, где наворованное богатство вызывает уважение, а благородная бедность приравнивается к идиотизму. Вопреки воле своего дядюшки, высокопоставленного коррумпированного чиновника, он женится на бедной девушке, которая ни о чем, кроме красивой жизни, не мечтает. Выслуживаться, пользоваться протекцией и брать взятки молодой человек не желает. «Мы будем жить бедно, но честно», — утверждает он. Но его любящая жена, наученная «заботливыми» родственниками, думает иначе. В результате мужу приходится отказаться от своих принципов и отправиться к богатому дядюшке просить доходного места, где можно «приобресть что-нибудь».

Феномен российской жизни заключается в том, что проходят столетия, меняются правители, общественно-политический строй, а средневековые проблемы остаются и процветают. Будет ли когда-нибудь наказан и отдан под суд каждый вор? Нужны ли кому-нибудь проповеди про совесть, честность и «гражданские добродетели»?

Умная, ироничная и одна из самых пронзительных пьес в истории русского театра всегда была и остается неизменно любима публикой как в столицах, так и в провинции.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
29 января 2017, воскресенье
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