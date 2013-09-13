Ах, эти милые грешницы
Некоторые, как известно, любят погорячее… Именно для этой категории зрителей (разумеется, совершенно взрослых) режиссёр из Санкт-Петербурга С. Мозговой поставил пьесу-фейерверк с «ренессансными» шутками и декамероновским сюжетом. Точнее, сюжетов два — два французских фарса ХVI — XVII веков («Маленькая ночная серенада» и «Молчунья»), сатирически, бурлескно, уморительно смешно изображающих некоторые стороны внутрисемейных отношений.
Ханжам смотреть это, разумеется, ни к чему, а вот любителей шутки, пусть иногда по-народному грубоватой, ждёт очень весёлый вечер. Оба фарса по стилистике напоминают старинные водевили, а значит, драматургическая вязь спектакля будет густо заплетена блистательными вокальными и хореографическими дивертисментами. Изобретательные декорации и яркие костюмы, созданные художницей Н. Поляковой, а также несомненный комедийный талант актёров театра подарят вам прекрасное праздничное настроение.
Действующие лица и исполнители (I часть: Молчунья):
Муж — Ринад Кондаев, Олег Спиренков
Жена — Татьяна Кондаева
Доктор — Сергей Буряков
Действующие лица и исполнители (II часть: Маленькая ночная серенада):
Доктор — Сергей Буряков
Камилла — Юлия Бороздина
Леон — Антон Акимов
Анета — Ирина Атлашкина
Флорентина — Екатерина Прокопьева
Режиссёр-постановщик — Станислав Мозговой
Ассистент режиссёра — Любовь Пахомова
Сценография, куклы, костюмы — Нелли Полякова заслуженный деятель искусств РФ
Композитор — Виктор Плешак
Автор пьесы — Валентин Красногоров
Билеты: 200−250 Р.