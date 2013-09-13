Ах, эти милые грешницы

Некоторые, как известно, любят погорячее… Именно для этой категории зрителей (разумеется, совершенно взрослых) режиссёр из Санкт-Петербурга С. Мозговой поставил пьесу-фейерверк с «ренессансными» шутками и декамероновским сюжетом. Точнее, сюжетов два — два французских фарса ХVI — XVII веков («Маленькая ночная серенада» и «Молчунья»), сатирически, бурлескно, уморительно смешно изображающих некоторые стороны внутрисемейных отношений.

Ханжам смотреть это, разумеется, ни к чему, а вот любителей шутки, пусть иногда по-народному грубоватой, ждёт очень весёлый вечер. Оба фарса по стилистике напоминают старинные водевили, а значит, драматургическая вязь спектакля будет густо заплетена блистательными вокальными и хореографическими дивертисментами. Изобретательные декорации и яркие костюмы, созданные художницей Н. Поляковой, а также несомненный комедийный талант актёров театра подарят вам прекрасное праздничное настроение.

Действующие лица и исполнители (I часть: Молчунья):

Муж — Ринад Кондаев, Олег Спиренков

Жена — Татьяна Кондаева

Доктор — Сергей Буряков

Действующие лица и исполнители (II часть: Маленькая ночная серенада):

Доктор — Сергей Буряков

Камилла — Юлия Бороздина

Леон — Антон Акимов

Анета — Ирина Атлашкина

Флорентина — Екатерина Прокопьева

Режиссёр-постановщик — Станислав Мозговой

Ассистент режиссёра — Любовь Пахомова

Сценография, куклы, костюмы — Нелли Полякова заслуженный деятель искусств РФ

Композитор — Виктор Плешак

Автор пьесы — Валентин Красногоров

Билеты: 200−250 Р.